İstanbulspor ile Galatasaray salı günü Kasımpaşa'da sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak. Son 5 maçta 11 puan toplayan Boğalar ile ligde kalan 3 karşılaşmada galip gelmesi halinde şampiyonluğa ulaşacak olan Aslan arasındaki karşılaşma öncesi iki takımın hücum oyuncularının formu dikkat çekiyor.
ETHEMI REKOR PEŞİNDE
İstanbulspor'da Emeka Eze, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta da gole katkı yaptı (3 gol, 2 asist). · 12 golü bulunan Valon Ethemi, Galatasaray maçında fileleri havalandırırsa, Süper Lig'de İstanbulspor formasıyla bir sezonda en fazla skor üreten yabancı olacak.
RASHICA DIŞARIDA BAŞKA
Galatasaray'da ise ligde 15 kez fileleri havalandıran Mauro Icardi, bu gollerin 2'sini son 2 maçta kaydetti. 102 dakikada bir gol ortalamasıyla oynayan İcardi (1530 dakika, 15 gol), profesyonel kariyerinde en sık gol attığı lig sezonunu yaşıyor.
Milot Rashica da Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı son 4 deplasman maçında birer gole doğrudan katkı sağladı (3 gol, 1 asist).
ETHEMI REKOR PEŞİNDE
İstanbulspor'da Emeka Eze, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta da gole katkı yaptı (3 gol, 2 asist). · 12 golü bulunan Valon Ethemi, Galatasaray maçında fileleri havalandırırsa, Süper Lig'de İstanbulspor formasıyla bir sezonda en fazla skor üreten yabancı olacak.
RASHICA DIŞARIDA BAŞKA
Galatasaray'da ise ligde 15 kez fileleri havalandıran Mauro Icardi, bu gollerin 2'sini son 2 maçta kaydetti. 102 dakikada bir gol ortalamasıyla oynayan İcardi (1530 dakika, 15 gol), profesyonel kariyerinde en sık gol attığı lig sezonunu yaşıyor.
Milot Rashica da Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı son 4 deplasman maçında birer gole doğrudan katkı sağladı (3 gol, 1 asist).