İstanbulspor Fenerbahçe maçı canlı izle (beİN Sports maç linki)

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30 Ekim 2022 19:39
İstanbulspor Fenerbahçe maçı canlı izle (beİN Sports maç linki)
İstanbulspor Fenerbahçe beIN Sports linkSpor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA






İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?

İstanbulspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Fatih Tekke'nin ilk sınavı olacak

İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke, takımının başında ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak. Osman Zeki Korkmaz'ın yerine göreve getirilen Tekke, İstanbulspor'da daha önce 2 dönem daha görev yapmıştı.

Fenerbahçe, İstanbulspor'un korkulu rüyası

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, İstanbulspor'un adeta kabusu olmuş durumda. İstanbul ekibinin tarihinde 34 kezle en fazla mağlup olduğu rakibi olan Fenerbahçe, İstanbulspor'la oynadığı son 3 maçta rakibinde gol dahi yemedi.

İstanbulspor Fenerbahçe maçı öncesi son durum

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak. Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev yapacak. İstanbulspor - Fenerbahçe maçını beIN Sporst canlı yayınlayacak. Ligin 11. haftasında, evinde yaptığı maçta aynı puana sahip olduğu Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup edip puanını 23'e çıkaran ve liderliğe yükselen sarı-lacivertliler, deplasmandaki İstanbulspor maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

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Eksikler

Takımla idmanlara katılan King ve İsmail Yüksek'in maç kadrosunda olması bekleniyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Luan Peres, Diego Rossi ve Gustavo Henrique maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

İstanbulspor
Jensen, Ali Yaşar, Mehremic, Mehmet, Okan, Oğuzhan, Ethemi, Muammer, Melih, Jetmir, Emir Kaan

Fenerbahçe
Altay, Ferdi, Serdar, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can, Emre Mor, Valencia, Batshuayi



4'te 4 peşinde

Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe, liderliğini sürdürmek istiyor. Geçen hafta Başakşehir'i yenerek geçtiği liderlik koltuğunu bırakmaya niyeti olmayan sarı laciverliler, bu maçı da kazanarak ligde üst üste 4. galibiyetini elde etmek istiyor.

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