İstanbulspor - Balıkesirspor maçında kazanan, 3-0'lık skorla İstanbulspor oldu. Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasındaki mücadele, Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynandı.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren goller, 19. dakikada Cajic, 27. dakikada Halil ve 44. dakikada İbrahim'den geldi.
Bu skorun ardından İstanbulspor puanını 13 yaparken, Balıkesirspor son 4 maçtaki 3. mağlubiyetini alarak 10 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında İstanbulspor deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacakken, Balıkesirspor evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
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İstanbulspor'a galibiyeti getiren goller, 19. dakikada Cajic, 27. dakikada Halil ve 44. dakikada İbrahim'den geldi.
Bu skorun ardından İstanbulspor puanını 13 yaparken, Balıkesirspor son 4 maçtaki 3. mağlubiyetini alarak 10 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında İstanbulspor deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacakken, Balıkesirspor evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın