İstanbulspor, Eyüp'ü 90+8'de devirdi!

Spor Toto 1. Lig 35. hafta mücadelesinde İstanbulspor, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.



Eyüp Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 88. dakikada Ologo ve 90+8. dakikada Mehmet Yeşil kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 81. dakikada Dibba'dan geldi.



İstanbulspor'da Muammer Sarıkaya, 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.



Alınan bu sonucun ardından İstanbulspor, puanını 57 yaptı. Eyüpspor ise 51 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Tuzlaspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor ise Adanaspor'u konuk edecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ