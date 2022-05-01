İstanbulspor, Eyüp'ü 90+8'de devirdi!

Spor Toto 1. Lig 35. hafta mücadelesinde İstanbulspor deplasmanda Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor, Eyüp'ü 90+8'de devirdi!
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01 Mayıs 2022 18:01
Spor Toto 1. Lig 35. hafta mücadelesinde İstanbulspor, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.

Eyüp Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 88. dakikada Ologo ve 90+8. dakikada Mehmet Yeşil kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 81. dakikada Dibba'dan geldi.

İstanbulspor'da Muammer Sarıkaya, 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.

Alınan bu sonucun ardından İstanbulspor, puanını 57 yaptı. Eyüpspor ise 51 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Tuzlaspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor ise Adanaspor'u konuk edecek.

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