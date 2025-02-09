İstanbulspor evinde tek golle galip!

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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İstanbulspor evinde tek golle galip!
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09 Şubat 2025 17:54
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında İstanbulspor, Ankaragücü'nü konuk etti.

Necmi̇ Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı. 

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golü, 68. dakikada Emir Kaan Gültekin kaydetti.

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor 36 puana yükseldi. Ankaragücü ise 30 puanda kaldı. 

Ligde bir sonraki hafta İstanbulspor, Ümraniyespor'a konuk olacak. Ankaragücü ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.


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