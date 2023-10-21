İstanbulspor evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor, 22 Ekim Pazar Günü (yarın) MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek.



Ligin 4. haftasında Yılport Samsunspor ile yaptığı müsabaka ertelenen İstanbulspor, geride kalan 7 karşılaşmada 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşarken henüz galibiyetle tanışamadı. Sarı-siyahlılar, rakip fileleri 3 kez havalandırırken kalesinde ise 11 gol gördü.



Teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından Galatasaray, Bitexen Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarına Olcay Demir yönetiminde çıkan İstanbulspor, milli arada Hakan Yakın'ı takımın başına getirdi.



İki ekip, Süper Lig tarihinde 46 maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde MKE Ankaragücü 19 kez kazanan taraf olurken, 21 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İstanbulspor, 6 maçta 3 puana uzandı.



İki takımın geçen sezon ligde oynanan iki maçından da MKE Ankaragücü galibiyetle ayrılan taraf olmuştu.



