İstanbulspor Elazığspor maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

- TFF 1. Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 23 puan 2 averaj ile 7. sırada yer alan İstanbulspor, 20 puan 1 averaj ile 11. sırada yer alan Elazığspor ile karşı karşıya geliyor.- 76.092 kişi kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.- Ev sahibi takımda eksik oyuncu bulunmamaktadır. Misafir takımda ise Alpaslan Öztürk cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.- Son 10 yılda, Yalçın Koşukavak ile Hüseyin Kalpar 1 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçta Yalçın Koşukavak yönetimindeki takım galibiyete ulaşan taraf oldu.- Kendi sahasında oynadığı son 6 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncular : Okan Koçuk (1.440 dakika), Kubilay Aktaş (1.440 dakika).- Hakem Zorbay Küçük yönetimindeki ilk maçına çıkacak.- Hakem Zorbay Küçük yönetimindeki ilk maçına çıkacak.- Her iki takımda 3 galibiyet elde ederken, 4 maç berabere tamamlandı.- İstanbulspor 13 gol atarken, Elazığspor 13 golle karşılık verdi.- 4 maç 2,5 gol altında, 6 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 7 maçta karşılıklı gol olurken, 3 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.- İstanbulspor 3 ve Elazığspor 6 maçta ilk golü atan taraf oldular.