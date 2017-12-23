İstanbulspor Elazığspor maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

İstanbulspor-Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. İstanbulspor-Elazığspor maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

23 Aralık 2017 02:50
İstanbulspor Elazığspor maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?
İstanbulspor-Elazığspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. TFF 1. Ligi'nin 17. haftasında İstanbulspor-Elazığspor karşı karşıya gelecek.

İSTANBULSPOR-ELAZIĞSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında oynanacak İstanbulspor-Elazığspor maçı naklen yayınlanacak.

23 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te oynanacak maç, beIN Sports Max 2 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

İstanbulspor-Elazığspor maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'ten itibaren beIN Sports Max 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.


Genel Bilgiler

- TFF 1. Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 23 puan 2 averaj ile 7. sırada yer alan İstanbulspor, 20 puan 1 averaj ile 11. sırada yer alan Elazığspor ile karşı karşıya geliyor.

- 76.092 kişi kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

- Ev sahibi takımda eksik oyuncu bulunmamaktadır. Misafir takımda ise Alpaslan Öztürk cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

- Son 10 yılda, Yalçın Koşukavak ile Hüseyin Kalpar 1 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçta Yalçın Koşukavak yönetimindeki takım galibiyete ulaşan taraf oldu.

Ev Sahibi

- Kendi sahasında oynadığı son 6 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.

- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncular : Okan Koçuk (1.440 dakika), Kubilay Aktaş (1.440 dakika).

- Hakem Zorbay Küçük yönetimindeki ilk maçına çıkacak.

Konuk Ekip

- Hakem Zorbay Küçük yönetimindeki ilk maçına çıkacak.

Son Karşılaşmalar

- Her iki takımda 3 galibiyet elde ederken, 4 maç berabere tamamlandı.

- İstanbulspor 13 gol atarken, Elazığspor 13 golle karşılık verdi.

- 4 maç 2,5 gol altında, 6 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

- 7 maçta karşılıklı gol olurken, 3 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

- 5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.

- İstanbulspor 3 ve Elazığspor 6 maçta ilk golü atan taraf oldular.


Diğer Haberler

Mehmed Bir Cihan Fatihi izle, Fatih Sultan Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölüm full izle Gündem

Mehmed Bir Cihan Fatihi izle, Fatih Sultan Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölüm full izle
Arsenal, kadrosuna 2. Türk asıllı yıldızı katıyor! Arsenal

Arsenal, kadrosuna 2. Türk asıllı yıldızı katıyor!
Tarkan - Her Şey Fani Fizy'de yayınlandı, Tarkan - Her Şey Fani dinle mp3 indir Gündem

Tarkan - Her Şey Fani Fizy'de yayınlandı, Tarkan - Her Şey Fani dinle mp3 indir
Panini Dünya Kupası albümünü tamamlamak ne kadar maliyetli? Sporx Ekstra

Panini Dünya Kupası albümünü tamamlamak ne kadar maliyetli?
İrfan Buz'dan Serdar Gürler ve Konyaspor yorumu Osmanlıspor

İrfan Buz'dan Serdar Gürler ve Konyaspor yorumu
Javi Martinez: ''Asensio, dünyanın en iyisi olacak!'' Real Madrid

Javi Martinez: ''Asensio, dünyanın en iyisi olacak!''
Göztepe 6 eksikle çalıştı Göztepe

Göztepe 6 eksikle çalıştı
Mustafa Cengiz: 'Tek tek çarpışarak şampiyon olmak istiyoruz' Galatasaray

Mustafa Cengiz: "Tek tek çarpışarak şampiyon olmak istiyoruz"
Manchester United, Arturo Vidal için teklifini belirledi! Manchester United

Manchester United, Arturo Vidal için teklifini belirledi!
Daha fazla göster
1

Fenerbahçe'de yeni plan: Eljif kiraya, Harun kaleye!
2

"Oğuzhan Özyakup'a Türkiye'den de talip var..."
3

Arjantin dağıldı! İspanya'dan tam 6 gol...
4

Anderson Talisca'ya milli takım şoku!
5

Vincent Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı!
6

Lionel Messi 7 gollü maçı sonuna kadar izleyemedi!
7

Galatasaray'dan transfer hamlesi; "İmza atmasın..."
8

Galatasaray'da 'yerli ve milli' dönemi başlıyor
9

Fatih Terim'den Sinan Gümüş kararı!
10

Brezilya, Almanya'dan rövanşı tek golle aldı!
yukarı ok