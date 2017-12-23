İstanbulspor Elazığspor maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

İstanbulspor-Elazığspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. TFF 1. Ligi'nin 17. haftasında İstanbulspor-Elazığspor karşı karşıya gelecek.
. Ligin 17. haftasında oynanacak İstanbulspor-Elazığspor maçı naklen yayınlanacak.
23 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te oynanacak maç, beIN Sports Max 2 ekranında canlı olarak yayınlanacak
İstanbulspor-Elazığspor maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'ten itibaren beIN Sports Max 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.
Genel Bilgiler
- TFF 1. Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 23 puan 2 averaj ile 7. sırada yer alan İstanbulspor, 20 puan 1 averaj ile 11. sırada yer alan Elazığspor ile karşı karşıya geliyor.
- 76.092 kişi kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
- Ev sahibi takımda eksik oyuncu bulunmamaktadır. Misafir takımda ise Alpaslan Öztürk cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
- Son 10 yılda, Yalçın Koşukavak ile Hüseyin Kalpar 1 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçta Yalçın Koşukavak yönetimindeki takım galibiyete ulaşan taraf oldu.Ev Sahibi
- Kendi sahasında oynadığı son 6 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.
- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncular : Okan Koçuk (1.440 dakika), Kubilay Aktaş (1.440 dakika).
- Hakem Zorbay Küçük yönetimindeki ilk maçına çıkacak.Konuk Ekip
- Hakem Zorbay Küçük yönetimindeki ilk maçına çıkacak.Son Karşılaşmalar
- Her iki takımda 3 galibiyet elde ederken, 4 maç berabere tamamlandı.
- İstanbulspor 13 gol atarken, Elazığspor 13 golle karşılık verdi.
- 4 maç 2,5 gol altında, 6 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
- 7 maçta karşılıklı gol olurken, 3 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
- 5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.
- İstanbulspor 3 ve Elazığspor 6 maçta ilk golü atan taraf oldular.