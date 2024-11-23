İstanbulspor, deplasmanda farklı kazandı!

Trendyol 1. Lig 13. hafta maçında İstanbulspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçı İstanbulspor 4-1 kazandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 11 ve 49. dakikadalarda Okan Erdoğan, 40. dakikada Gaoussou Diarra ve 76. dakikada Yusuf Ali Özer kaydetti. Malatya'nın tek golü 90. dakikada Nuri Aydın'dan geldi.



Yeni Malatyaspor'da 81. dakikada Ferhat Canlı, doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sezon çıktığı 12 maçı da kaybeden Malatya ekibi, bir maçta da sahaya çıkmadı. Ev sahibi ekip -3 puanla son sırada yer alıyor. İstanbulspor ise 17 puana yükseldi.



665 GÜN SONRA SAHASINDA OYNADI



Yeni Malatyaspor, stadındaki eksikliklerin giderilmesinin ardından 665 gün sonra seyircisi karşısına çıktı.



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kaybeden, sonrasında da ligden çekilmek zorunda kalan Malatya ekibi, Yeni Malatya Stadı'nın depremzedelere hizmet vermesi, kamera ve turnike sisteminin sökülmesi nedeniyle iç saha maçlarını deplasmanda oynadı.



Yeni Malatya Stadı'nda en son 29 Ocak 2023'te Eyüpspor ile karşılaşan Malatya ekibi, sezonun 13. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor müsabakasıyla taraftarının karşısına çıktı.



Seyircisine 665 gün sonra yeniden "merhaba" diyen Malatya temsilcisinin taraftarı maça ilgi gösterirken, statta deprem temalı koreografi yapıldı.



