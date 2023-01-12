İstanbulspor'dan orta sahaya takviye

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Adana Demirspor'dan Mahamadou Ba'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti.



Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Adana Demirspor'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardığımız Mahamadou Ba, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek kendisini kulübümüze bağlayan sözleşmeye imzasını attı." ifadeleri yer aldı.





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