Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Ümraniyespor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadı'ndaki maçı İstanbulspor 2-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada İstanbul'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Valon Ethemi ve 45+4. dakikada Melih Kabasakal attı.



Ümraniyespor'da Antonio Mrsic, 12. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Mrsic'in vuruşu kaleci Jensen'de kaldı. Ümraniyespor, karşılaşmanın 19. dakikasında bir kez daha penaltı kazandı. Hakem Ali Palabıyık, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu monitörde izledi ve penaltı kararını iptal etti.



Bu sonucun ardından İstanbulspor, ligde 2 maç sonra kazandı ve puanını 15'e çıkardı. Ümraniyespor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 14 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Ümraniyespor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



13. dakikada HangiKredi Ümraniyespor penaltı kazandı. Köşe vuruşu sonrasında ceza sahası içinde Topalli'nin hareketini maçın hakemi faul olarak değerlendirdi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Mrsic'in vuruşunda, kaleci Jensen gole izin vermedi.



19. dakikada Umut Nayir ile Emir Kaan Gültekin arasındaki pozisyonun ardından maçın hakemi Ali Palabıyık, Ümraniyespor lehine bir kez daha penaltı noktasını işaret etti ancak VAR incelemesi sonrası penaltı kararı iptal edildi.



30. dakikada İstanbulspor, 1-0 öne geçti. Hızlı başlayan atakta Topalli, sol çaprazdan savunmanın arkasına pasını attı, Ethemi dar açısına rağmen sol çaprazdan şutunu çekti ve topu filelerle buluşturdu.



45+4. dakikada İstanbulspor farkı 2'ye çıkardı. Ümraniyespor'un kullandığı köşe vuruşu sonrasında kaleci Jensen'in yumruklayarak uzaklaştırdığı topu kaparak kendi yarı alanından hücuma çıkan Ethemi, meşin yuvarlağı rakip kaleye kadar taşıyarak kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu Melih Kabasakal'a bıraktı. Melih de müsait pozisyonda topu kaleye gönderdi: 0-2



Karşılaşmanın ilk yarısını İstanbulspor, 2-0 önde bitirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





73. dakikada Geraldo'nun ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şutta top üstten dışarı gitti.



81. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın soldan ortaladığı topa arka direkte Bettaieb kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Jensen'de kaldı.



84. dakikada HangiKredi Ümraniyespor gole yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan topla sağ çaprazda buluşan Gheorghe'nin dar açıdan vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.



87. dakikada İstanbulspor direğe takıldı. Ba'nın pasıyla soldan ceza sahasına giren Eze, Glumac'tan sıyrılarak çizgiye indi. Eze'nin çaprazdan kalecinin üstünden aşırttığı top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.



90. dakikada Ethemi soldan ceza sahasına girerek yerden pasını gönderdi. Rroca arka direkte boş pozisyonda olmasına rağmen topu altıpas üzerinden auta gönderdi.



İstanbulspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Stat: Ümraniye İlçe



Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkara



HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı (Dk. 46 Orkun Özdemir), Popov (Dk. 61 Bettaieb), Sackey, Glumac, Onur Atasayar, Serkan Göksu, Kartal Kayra Yılmaz, Mrsic (Dk. 46 Avounou), Geraldo (Dk. 82 Gheorghe), Onur Ayık (Dk. 46 Del Valle), Umut Nayir



İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Duhan Aksu (Dk. 46 Ali Yaşar), Melih Kabasakal, Rroca (Dk. 90+6 Kağan Bağış), Emir Kaan Gültekin (Dk. 78 Ologo), Topalli (Dk. 78 Ba), Ethemi (Dk. 90+4 Oğuzhan Berber), Eze



Goller: Dk. 30 Ethemi, Dk. 45+4 Melih Kabasakal (İstanbulspor)



Sarı kartlar: Dk. 4 Eze, Dk. 12 Topalli, Dk. 28 Rroca, Dk. 84 Jensen (İstanbulspor), Dk. 42 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 45+4 Popov (HangiKredi Ümraniyespor)





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