İstanbulspor'da sürpriz ayrılık: David Jensen

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Danimarkalı kalecisi David Jensen'in sözlelşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor'da sürpriz ayrılık: David Jensen
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18 Aralık 2023 17:11
Süper Lig'de zor günler geçiren İstanbulspor'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

İstanbulspor'dan TFF'ye yapılan bildirime göre; 31 yaşındaki Danimarkalı kaleci David Jensen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği ifade edildi.

Bu sezon İstanbulspor formasıyla 14 lig maçına çıkan David Jensen, bu maçlarda 26 gol yerken hiçbir maçta kalesini gole kapatamadı.

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