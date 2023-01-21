İstanbulspor'da kiralık imza

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, hücum hattına bir takviye yaptı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Sparta Rotterdam'dan Jason Lokilo'nun kiralık olarak transfer edildiği aktarıldı.



İstanbulspor'un açıklaması şu şekilde;



"Hollanda Erediviese Ligi'nin Sparta Rotterdam takımından Jason Lokilo ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varılmıştır."





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