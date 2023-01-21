İstanbulspor'da kiralık imza

İstanbulspor, Sparta Rotterdam takımından Jason Lokilo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com
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İstanbulspor'da kiralık imza
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21 Ocak 2023 01:03
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, hücum hattına bir takviye yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sparta Rotterdam'dan Jason Lokilo'nun kiralık olarak transfer edildiği aktarıldı.

İstanbulspor'un açıklaması şu şekilde;

"Hollanda Erediviese Ligi'nin Sparta Rotterdam takımından Jason Lokilo ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varılmıştır."

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