İstanbulspor'da kiralık imza

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, hücum hattına bir takviye yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Sparta Rotterdam'dan Jason Lokilo'nun kiralık olarak transfer edildiği aktarıldı.
İstanbulspor'un açıklaması şu şekilde;
"Hollanda Erediviese Ligi'nin Sparta Rotterdam takımından Jason Lokilo ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varılmıştır."
Kulüpten yapılan açıklamada, Sparta Rotterdam'dan Jason Lokilo'nun kiralık olarak transfer edildiği aktarıldı.
İstanbulspor'un açıklaması şu şekilde;
"Hollanda Erediviese Ligi'nin Sparta Rotterdam takımından Jason Lokilo ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varılmıştır."
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