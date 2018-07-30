Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Mozambikli orta saha oyuncusu Clesio Bauque'yi kadrosuna kattı.
Sarı-siyahlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Bauque, geride kalan sezon Yunanistan 1. Lig ekibi Panetolikos'ta 29 karşılaşmada forma giyip 3 gol kaydetmişti.
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Sarı-siyahlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Bauque, geride kalan sezon Yunanistan 1. Lig ekibi Panetolikos'ta 29 karşılaşmada forma giyip 3 gol kaydetmişti.
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