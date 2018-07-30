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İstanbulspor, Clesio Bauque'yi transfer etti

İstanbulspor, Mozambikli orta saha oyuncusu Clesio Bauque'yi kadrosuna kattı.

Kaynak: AA
İstanbulspor, Clesio Bauque'yi transfer etti
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30 Temmuz 2018 14:44
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Mozambikli orta saha oyuncusu Clesio Bauque'yi kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bauque, geride kalan sezon Yunanistan 1. Lig ekibi Panetolikos'ta 29 karşılaşmada forma giyip 3 gol kaydetmişti.

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