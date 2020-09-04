İstanbulspor, Cihan Özkara'yı kadrosuna kattı

TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor, Cihan Özkara'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA
İstanbulspor, Cihan Özkara'yı kadrosuna kattı
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04 Eylül 2020 15:47
TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor, forvet oyuncusu Cihan Özkara ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

İstanbulspor Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Cihan Özkara ile  3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Cihan Özkara, geride kalan sezonu Almanya 4. Lig (Regionalliga West) takımlarından Rot-Weiss Oberhausen'de geçirmiş ve 24 resmi maçta 11 gol kaydetmişti.



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