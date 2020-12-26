İstanbulspor, Bolu'da istediğini aldı

TFF 1. Lig'de bu hafta Boluspor deplasmanına konuk olan İstanbulspor iki golle sonuca ulaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İstanbulspor, Bolu'da istediğini aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2020 15:39
TFF 1. Lig'de Boluspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip İstanbulspor oldu.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Eduard Rroca ve 83. dakikada Levent Ayçiçek kaydetti.

Bu galibiyetin ardından İstanbulspor puanını 25'e yükseltti. Boluspor 13 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'de çarşamba günü Boluspor, Adanaspor'a konuk olacak. İstanbulspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için