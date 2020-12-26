TFF 1. Lig'de Boluspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip İstanbulspor oldu.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Eduard Rroca ve 83. dakikada Levent Ayçiçek kaydetti.
Bu galibiyetin ardından İstanbulspor puanını 25'e yükseltti. Boluspor 13 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'de çarşamba günü Boluspor, Adanaspor'a konuk olacak. İstanbulspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Eduard Rroca ve 83. dakikada Levent Ayçiçek kaydetti.
Bu galibiyetin ardından İstanbulspor puanını 25'e yükseltti. Boluspor 13 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'de çarşamba günü Boluspor, Adanaspor'a konuk olacak. İstanbulspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.