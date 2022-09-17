İstanbulspor Beşiktaş maçı İZLE, CANLI BJK İstanbulspor maçı burada
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Rakibiyle son resmi maçını 2005'te yapan Beşiktaş, İstanbulspor deplasmanında oynadığı son 8 maçın 6'sını kazandı ve 2 maç da berabere bitti. Öte yandan Beşiktaş'ın İstanbulspor deplasmanında oynadığı son 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaş'ın çözümü; imzayı at, formayı kap!
Beşiktaş'ta İstanbulspor maçı öncesi Ersin Destanoğlu ile yaşanan kriz, artık sona erdi. Siyah-beyazlılarla yeniden anlaşma sağlayan Ersin Destanoğlu 11'e dönüyor. Sözleşmesini uzatmadığı için eldivenleri 18 yaşındaki yedeği Emre Bilgin'e kaptıran Ersin'e yönetim 4+1 senelik sözleşme ve yıllık 500 bin euro teklifte bulundu. 1 milyon euro isteyen 21 yaşındaki kaleciyle 700-800 bin euro bandında prensip anlaşması sağlanınca 'ceza' kalktı ve 11 yolu göründü. Hatırlanacağı üzere daha önce Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da "Ersin Destanoğlu ile görüşüyoruz. Bir problem olmaz, sözleşme uzatırız" ifadelerini kullanmıştı.
Mert Günok'tan 'Hazırım' mesajı
Beşiktaş'ın tecrübeli eldiveni Mert Günok, İnstagram hesabından yaptığı açıklamayla hazır olduğunu belirtti. Antrenmandan bir fotoğrafını paylaşan deneyimli kaleci altına "Hazırım" anlamına gelen emojiler koydu. Taraftarlar da onu yeniden sahalarda görmek istediklerini belirttiler
Beşiktaşlılar'ın yeni favorisi: Masuaku
Rıdvan Yılmaz'ı Rangers'a gönderen Beşiktaş, West Ham United'tan Masuaku'yu renklerine bağlamıştı. 28 yaşındaki sol bek özellikle hücumda yaptığı bindirmelerle taraftarın gönlünde yer buldu. Masuaku da transferde Beşiktaş'ı tercih ettiği için mutlu olduğunu belirtti.
Weghorst - Ismael zirvesinden çıkan sonuç!
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşmış ve maçı 1-0 kaybetmişti. Hollandalı golcü Wout Weghorst, o maçta etkisiz kaldı. Beşiktaş'ın Fransız teknik patronu Valerien Ismael, İstanbulspor maçı öncesinde Weghorst ile görüşme yaptı. Hafta içinde takım kaptanlarıyla konuşan ve hatalarını tek tek anlatan Valerien Ismael, yeni planlarını Weghorst'a da anlattı. Orta saha oyuncularından golcü ismi daha fazla beslemelerini isteyen Ismael'e Weghorst da gol sözü verdi. Bilindiği üzere Hollanda basını Weghorst'un Ankaragücü maçında yaşanan olay, sakatlığı ve Başakşehir'in oyun planı sebebiyle etkisiz kaldığı analizini paylaşmıştı. Beşiktaş'a geldiği günden bu yana siyah-beyazlı taraftarlarla özel bir bağ kuran Weghorst, 2 gol 4 asistlik katkı yaptı ve 6 gole etki etti.
İşte Valerien Ismael'in dönüş maçı
Spor Toto Süper Lig'de son oynanan Başakşehir maçında kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, İstanbulspor ile oynanacak maçta kulübedeki yerini alamayacak. Ismael'in yerine Adam Murray takımın başında kulübeye geçecek. Siyah-beyazlı takımın Fransız çalıştırıcısı Valerien Ismael, İstanbulspor maçında tribünde olacak. Ismael, 2 Ekim'de Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisiyle birlikte görev yerine dönecek.
Beşiktaş'ta sakatlık raporu
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta teknik heyet, milli arayı iple çekiyor. Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Welinton Souza gibi isimler, ligler başlamadan sakatlık yaşamıştı. Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisine kadar sakat oyuncuların dönmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson ve Welinton henüz takıma dönemedi. Josef de Souza ise sakatlık sonrası 20 dakika süre alabildi ve kırmızı kart cezası nedeniyle formadan uzak kaldı. Yeni transferlerden Dele Alli ise Ankaragücü deplasmanında gol sevinci yaşadı ancak; sakatlığı sebebiyle Başakşehir maçını kaçırdı. 4 futbolcudan yoksun olan Beşiktaş'a milli ara ilaç gibi gelecek. Bu oyuncuların tamamının milli ara dönüşü Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisiyle birlikte formalarına kavuşması bekleniyor.
Beşiktaş'ta Salih Uçan planı!
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Salih Uçan ile ilgili planını yaptı. Siyah-beyazlı yönetim, 28 yaşındaki futbolcu ile yeni kontrat imzalamak için düğmeye bastı. Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Salih Uçan, yeni sezona çok iyi gibi başladı. 6 maçta görev alan ve 1 gol, 1 asistle oynayan 28 yaşındaki orta saha, futboluyla alkış topladı. Salih'in bu çıkışı yeni sözleşme teklifi almasına da vesile olacak. Sezon sonu kontratı sona erecek oyuncunun 1 yıl opsiyonu var. Bu opsiyonu kullanacak olan yönetimin, bir diğer düşüncesi ise başarılı futbolcuya ekstra 1 yıl daha sözleşme yaparak 2025'e kadar birlikte yola devam etmek.
İstanbulspor Beşiktaş maçı hakemi
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor'a konuk oluyor. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20:00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İstanbulspor Beşiktaş maçı öncesi son durum
Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı teknik direktör Valerien Ismael, mücadeleyi tribünden takip edecek. Beşiktaş maça yardımcı antrenör Adam Murray idaresinde çıkacak. Geride kalan haftalar sonrası İstanbulspor, topladığı 4 puanla 16. sırada yer alırken Beşiktaş ise 13 puanla 4. sırada yer alıyor.
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Ghezzal, Atiba, Dele Alli maç kadrosunda yer almayacak. Umut Meraş ise teknik ekibin kararıyla kadroda olmayacak. İstanbulspor'da ise Ethemi, Rroca ve Eslem Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek isimler.
Muhtemel 11'ler
İstanbulspor: Jensen, Duhan, Mehmet Yeşil, Okan, Ali Yaşar, Muammer, Melih, Oğuzhan, Topalli, İbrahim Yılmaz, Abazaj
Fransız teknik adam Valerien Ismael, Beşiktaş'ın başında ligde çıktığı 6 deplasman maçını da kaybetmedi. Bu maçların 3'ünü kazanıp 3'ünde ise berabere kalan Beşiktaş, İstanbulspor karşısında üç puan alarak Milli araya moralli girmek istiyor.