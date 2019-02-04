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İstanbulspor, beraberliğe abone!

Spor Toto 1. Ligi'nin 20. haftasında Altay ile İstanbulspor, 1-1 berabere kaldı ve İstanbulspor, bu sezon 10. beraberliğini aldı.

Kaynak: AA
İstanbulspor, beraberliğe abone!
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04 Şubat 2019 21:16
Spor Toto 1. Ligi'nin 20. haftasında Altay ile İstanbulspor, Altay Alsancak Stadı'nda karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

İstanbulspor'un golü 30. dakikada Cajic'ten gelirken Altay'ın golünü 82. dakikada Atatos attı. Altay'da İbrahim Akın, 35. dakikada bir de penaltı atışından faydalanamadı.

Bu sonucundan ardından Altay, 22 puan ile 12. sırada yer aldı. İstanbulspor ise 22 puanla 13. sırada kaldı ve 10 beraberlik alarak ligin en fazla berabere kalan takımı oldu.

21. hafta maçlarında İstanbulspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Altay ise Adanaspor deplasmanına gidecek.

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