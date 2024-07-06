İstanbulspor Başkanı'nın cezasına indirim!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun 3 ay hak mahrumiyeti cezasını 45 güne indirdi.



TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Sarıalioğlu'nun sosyal medyadaki beyanları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin lira para cezasına yaptığı itirazın incelendiği belirtildi.



Yapılan itiraz neticesinde Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun men cezasının 3 aydan 45 güne, para cezasının da 780 binden 390 bin liraya indirildiği aktarıldı.





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