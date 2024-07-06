İstanbulspor Başkanı'nın cezasına indirim!

İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu'nun 3 ay hak mahrumiyeti cezası 45 güne indirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor Başkanı'nın cezasına indirim!
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06 Temmuz 2024 00:18
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun 3 ay hak mahrumiyeti cezasını 45 güne indirdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Sarıalioğlu'nun sosyal medyadaki beyanları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin lira para cezasına yaptığı itirazın incelendiği belirtildi.

Yapılan itiraz neticesinde Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun men cezasının 3 aydan 45 güne, para cezasının da 780 binden 390 bin liraya indirildiği aktarıldı.

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