İstanbulspor-Altınordu maçının orta hakemi değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 1. Lig'de cumartesi günü İstanbulspor ile Altınordu arasında oynanacak müsabakanın orta hakemini değiştirdi.



TFF'den yapılan açıklamada, daha önce Özgür Yankaya'nın yöneteceği duyurulan maçta, Burak Şeker'in düdük çalacağı duyuruldu.



Müsabakada Şeker'in yardımcılıklarını ise yine Murat Tuğberk Curbay ve Suat Güz üstlenecek.



