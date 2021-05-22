İstanbulspor - Altay saat kaçta hangi kanalda canlı yayın izle (TRT Spor - beIN Sports)

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⚽ Maç Günü💛🖤



🏆 TFF 1. Lig Play-Off

🆚 Altay

🗓 22 Mayıs Cumartesi

🕗 18:00

🏟 Necmi Kadıoğlu Stadyumu

📺 beIN SPORTS HD 1 - TRT Spor#İSTvsALT#istanbulspor pic.twitter.com/Z3Vp3uy6u0



— İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) May 22, 2021

Mustafa Denizli: "Burada içinde doğup büyüdüğüm, bütün gençliğimin geçtiği Altay'ın yeri çok farklı." pic.twitter.com/AnIJbFxOKz



— Sporx (@sporx) May 12, 2021

TFF 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında İstanbulspor ile Altay kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmada Altay İstanbulspor'u 3-2 mağlup etmişti. Bu karşılaşmanın sonucuna göre play-off finalistlerinin ilki ortaya çıkacak. Hem İstanbulspor hem de Altay taraftarları bu maçı izlemek için araştırmalarını yapıyor. Peki İstanbulspor - Altay maçını hangi kanal yayınlayacak? İstanbulspor Altay maçını yayınlayacak kanal hangisi? İstanbulspor Altay maçının canlı yayını konusuyla ilgili araştırmalar yapılıyor.İstanbulspor ile Altay'ı karşı karşıya getirecek maç Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve hakem Ali Palabıyuk yönetecek. Saat 18:00'de başlayacak karşılaşmada yeteli skoru alan takımlardan İstanbulspor veya Altay finale yükselecek ve rakibini bekleyecek.İstanbulspor Altay maçı TRT Spor ve beIN Sports'ta yayınlanacak ve saat 18:00'de başlayacak. Canlı yayın ile TRT Spor ve beIN Sports'da ekranlara gelecek yayını izlemek için gerekli bilgileri sizler için derledik.TRT Spor ile beIN Sports canlı yayını İstanbulspor - Altay maçı ile seyircilerini beklerken karşılaşma öncesi iki takım teknik direktörü de iddialı açıklamalarda bulundu.Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un doğrudan Süper Lig'e çıktığı TFF 1. Lig'de play-off'tan bir ekip daha Süper Lig vizesi alacak. Final maçının 26 Mayıs Çarşamba günü yapılacağı play-off'ta yarı final rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak ve beIN Sports ile TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.Play-off yarı final ilk maçında deplasmanda Altay'a 3-2 mağlup olan İstanbulspor, rakibiyle yarın saat 18.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.Play-off'tan daha önce Süper Lig'e yükselemeyen iki takımdan İstanbulspor, rakibini saf dışı bıraktığı takdirde play-off'ta ilk kez finale yükselecek. Altay ise rakibini yenmesi halinde bu sezon 6. kez mücadele ettiği play-off'ta 3. kez finalde yer alacak.