İstanbulspor, Adana Demirspor'u 3 golle uğurladı!

TFF 1. Lig'de 9. haftanın erteleme maçında İstanbulspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti ve son 4 maçta 3. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İstanbulspor, Adana Demirspor'u 3 golle uğurladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Aralık 2020 21:08
TFF 1. Lig'de 9. haftanın erteleme karşılaşmasında İstanbulspor, Adana Demirspor'u ağırladı.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele, İstanbulspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Uygar Mert Zeybek, 80. dakikada Ali Yaşar ve 90+6. dakikada penaltıdan Onur Ergün attı. Adana Demirspor'un tek sayısını ise 14. dakikada Mehmet Akyüz kullandığı penaltının dönüşünde kaydetti.

Adana Demirspor'da Aurelien Chedjou, 22. ve 46. dakikalarda gördüğü sarı kartlar nedeniyle oyundna ihraç edildi.

Bu sonuçla birlikte son 4 maçtaki 3. galibiyetini alan İstanbulspor, 28 puanla 6. sırada yer aldı. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Adana Demirspor ise 28 puan ve maç fazlasıyla 5. sırada yer aldı.

İstanbulspor, gelecek hafta Ankaraspor'u konuk edecek. Adana Demirspor ise Menemenspor'u ağırlayacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için