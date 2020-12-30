İstanbulspor, Adana Demirspor'u 3 golle uğurladı!

TFF 1. Lig'de 9. haftanın erteleme karşılaşmasında İstanbulspor, Adana Demirspor'u ağırladı.



Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele, İstanbulspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Uygar Mert Zeybek, 80. dakikada Ali Yaşar ve 90+6. dakikada penaltıdan Onur Ergün attı. Adana Demirspor'un tek sayısını ise 14. dakikada Mehmet Akyüz kullandığı penaltının dönüşünde kaydetti.



Adana Demirspor'da Aurelien Chedjou, 22. ve 46. dakikalarda gördüğü sarı kartlar nedeniyle oyundna ihraç edildi.



Bu sonuçla birlikte son 4 maçtaki 3. galibiyetini alan İstanbulspor, 28 puanla 6. sırada yer aldı. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Adana Demirspor ise 28 puan ve maç fazlasıyla 5. sırada yer aldı.



İstanbulspor, gelecek hafta Ankaraspor'u konuk edecek. Adana Demirspor ise Menemenspor'u ağırlayacak.



