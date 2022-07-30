İstanbulspor'a Danimarkalı kaleci

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Danimarkalı kaleci David Jensen'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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İstanbulspor'a Danimarkalı kaleci
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30 Temmuz 2022 17:56
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Danimarkalı kaleci David Jensen'i renklerine bağladı.

Sarı-siyahlı kulüp, sosyal medya hesabından 30 yaşındaki kalecinin transferini duyurdu.

David Jensen kariyerinde Nordsjaelland, Fredericia, Utrecht, Westerlo ve New York Red Bulls'un formalarını giydi.

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