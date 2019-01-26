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İstanbulspor, 90+5'te puanı kaptı

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda İstanbulspor karşısında 1-0 geriye düşse de 2-1 öne geçti ancak ev sahibi, 90+5'te bulduğu golle skoru 2-2 yaptı.

Kaynak: Sporx.com
İstanbulspor, 90+5'te puanı kaptı
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26 Ocak 2019 17:58
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında İstanbulspor ile Gazişehir Gaziantep, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Gazişehir Gaziantep, İstanbul'da yenik duruma düşmesine rağmen skoru 2-1 yaptı ancak son sözü İstanbulspor söyledi ve uzatma dakikalarında bulduğu golle 1 puanı kurtardı: 2-2

Gazişehir Gaziantep'in golleri 12. dakikada Seifedin Chabbi ve 53. dakikada Bjarnason attı. İstanbulspor'un gollerini ise 6. dakikada Bauque ve 90+5. dakikada Halil İbrahim kaydetti.

Bu sonucun ardından Gazişehir Gaziantep, puanını 32 puanla 3. sırada kaldı. İstanbulspor ise 21 puan ile 12. sıraya yükeldi.

Gazişehir Gaziantep, 20. hafta maçında Adana Demirspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor ile deplasmanda Altay ile karşılaşacak.

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