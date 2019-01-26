Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasındaile, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Gazişehir Gaziantep, İstanbul'da yenik duruma düşmesine rağmen skoru 2-1 yaptı ancak son sözü İstanbulspor söyledi ve uzatma dakikalarında bulduğu golle 1 puanı kurtardı: 2-2Gazişehir Gaziantep'in golleri 12. dakikada Seifedin Chabbi ve 53. dakikada Bjarnason attı. İstanbulspor'un gollerini ise 6. dakikada Bauque ve 90+5. dakikada Halil İbrahim kaydetti.Bu sonucun ardından Gazişehir Gaziantep, puanını 32 puanla 3. sırada kaldı. İstanbulspor ise 21 puan ile 12. sıraya yükeldi.Gazişehir Gaziantep, 20. hafta maçında Adana Demirspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor ile deplasmanda Altay ile karşılaşacak.