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İstanbullular dikkat! Fenerbahçe maçı nedeniyle yollar kapanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya gelecek Kasımpaşa Fenerbahçe karşılaşması öncesi bazı yollar trafiğe kapanacak.

Kaynak: AA
İstanbullular dikkat! Fenerbahçe maçı nedeniyle yollar kapanıyor
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28 Nisan 2018 12:25
Spor Toto Süper Lig'de, Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün 19.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda, Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, bugün saat 16.00'dan müsabaka bitimine kadar Neva Sokağı girişi, Refik Saydam Caddesi stat üstü yan yola giriş, Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı Caddesi kesişiminin trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

 

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