İstanbullu Gelin son bölüm izle! İstanbullu Gelin 70. yeni bölüm fragmanı izle

İzlenme rekorları kıran ve STAR TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisi son bölümünde neler yaşandı? İşte birbirinden önemli isimlerin oynadığı İstanbullu Gelin dizisi 69. bölümünde yaşananlar... 70. bölüm fragmanına da haberimizden ulaşabilirsiniz.Esma ile Garip balayına Uludağ'a gidiyor. Esma daha gider gitmez balayı çifti olduklarını herkesin bilmesinden utanıyor. Garip ise Esma ile her şeyi eksiksiz yaşamak istiyor. Esma'yı yemekten sonra dansa götürüyor. Esma yine kontrolcü davranmaya çalışıyor. Ama yeni evli çift müthiş bir gece geçiriyor.Ailesinden devraldığı otobüs firmasını genişleten ve ülkenin ünlü iş adamları arasına giren müzmin bekar Faruk, bir yandan tesadüfen tanıştığı ve adeta çarpıldığı Süreyya ile ilişkisinin getirdiği sorunlarla uğraşırken; diğer yandan birden bire hayatına giren düşmanı Adem'le başa çıkmaya çalışacaktır. Üstelik bu düşman aileyi temellerinden sarsacak bir sırla gelmektedir.Küçük yaşta ailesini kaybeden Süreyya, baş döndürücü güzelliği, güçlü kişiliği ve sağlam duruşu ile dikkatleri hemen üzerine çekmektedir. Süreyya'nın mütevazi yaşamı Bursalı iş adamı Faruk Boran'a ilk görüşte aşık olması ile tamamen değişir.Bursa'nın en eski ve köklü ailesine mensup Esma Hanım, Boran konağının tek hakimidir. Kocasını kaybettikten sonra kendini dört oğluna adayan Esma Hanım'ın elbette ki en büyük hayali ailesine layık bir gelin adayıdır. Tam da o adayı bulmuşken Faruk, Esma Hanım'ın asla onaylamayacağı Süreyya'yı eve getirir. Esma Hanım'a karşı bu evliliği kabul ettirmek ne Faruk ne de Süreyya için kolay olmayacaktır.İstanbul'da yaşayan Süreyya genç yaşta annesini ve babasını kaybetmiş hayatın ağır yükünü sırtlamış çok güzel ve gururlu bir genç kızdır. Ansızın karşısına çıkan Bursa'lı zengin ve karizmatik iş adamı Faruk'a aşık olup Bursa'ya gelin gitmesiyle başlayan dramatik bir aşk hikayesi. İstanbul'da yetişmiş olan Süreyya özgürlüğüne düşkün, modern bir kadınken, Faruk ise modern görünümüne rağmen ailesine, gelenek ve görenekleri sıkı sıkıya bağlıdır.Süreyya eve adımını atarken ev halkını yavaş yavaş tanıyacaktır. Herkesin tek hakimi olmak isteyen kayın validesi Esma hanım, tek işi genç kızın ayağını kaydırarak onun statüsünü elde etmek isteyen eltisi İpek, Kocasının her biri birbirinden sorunlu olan kardeşleri Fikret, Osman ve Murat ile boğuşurken Faruk ise hiç hesapta yokken ortaya çıkan sürpriz düşmanıyla baş etmek zorunda kalacaktır. Olaylar geliştikçe neredeyse 400 yıldır tüm haşmetiyle dimdik ayakta duran konak temellerinden sallanacak ve tüm aile bundan nasibini alacaktır.