İstanbul'daki Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları için geri sayım

Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları, "Dünyayı savaş alanlarından oyun alanlarına dönüştürüyoruz" sloganıyla 1 Ağustos 2020'de İstanbul'da gerçekleşiyor. Dünyanın 208 ülkesinden katılımların olacağı Yoga Olimpik Oyunları'na 1000'e yakın sporcunun katılması bekleniyor.



International Yoga Olympic Committe (IYOC) Presidenti Selva Arı Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları'nın içeriğini şu şekilde anlattı: "International Yoga Olympic Committe olarak dünyanın en büyük yoga topluluğuyuz. Dünyanın her ülkesinde varız. Büyük bir network üzerinde her birimiz diğerimize bağlıyız. Başlıca amacımız, barış ve sevgi gibi çok önemli iki evrensel değerin, tüm dünyada olağan yaşam sürecinde yer almasını sağlamak. Bu amaçla, bireylerin ve toplulukların yoganın varoluşsal prensiplerini kendiliğinden kabul ettikleri Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları düzenliyoruz. Yoga Olimpik mottomuz ise "Küresel Barış ve Birlik için Yoga Olimpiyat Oyunları." Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları, sekiz kategoride yapılmaktadır. Böylece dünyanın her yerinde yoga yapan tüm yoga severler kendilerine uygun bir kategoride oyunlara katılma şansı buluyor. Bu kategoriler şunlar: Yoga duruşları, yoga koreografi, yoga dans, yoga ritmik, yoga atletik, yoga akrobatik, yoga artistik, yoga akış. Dünyanın 208 ülkesinden herkes bu 8 dalda Yoga Olimpik Oyunları'na katılabilir. Barış ve birlik yaşamdaki en önemli şeydir. Bu hayatı barış ve birlik içindeki bir oyun olarak yaşayabiliriz. Şu anda 208 ülkede çok aktif bir şekilde Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyoruz. Yoga Olimpiyat Oyunları 1 Ağustos 2020'de gerçekleşecek. New York veya İstanbul'da yapılması yönünde iki seçenek vardı ve son durum olarak İstanbul'da yapılmasına karar verildi."



Günümüzde yogada yarışma olmaz şeklinde yaygın bir anlayış var. Uluslararası Yoga Olimpik Komite 1. Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları'nı tüm dünyaya bir yarışma değil oyun olarak sunuyor. Dünyayı savaş alanlarından oyun alanlarına dönüştürme sloganıyla yola çıka komitenin dünyanın 208 ülkesindeki hazırlıkları hızla devam ediyor. Uluslararası Yoga Olimpik Komite'nin dünyanın her ülkesinde temsilcileri var ve oradaki yoga kuruluşlarından uluslararası federasyonlar, dernekler ve yoga merkezlerinden herkes davet edilerek Yoga Olimpik Oyunlar şemsiyesi altında bütün dünyanın yoga severleri bir araya getiriliyor. İnsanların yoga yaparak barış ve birlik bilincine ulaşmasını hedefleyen IYOC tüm dünyanın pozitif yönde değişimi ve tüm dünya insanlığının mutluluğu için çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan Olimpiyat Oyunları'nın dünyada çok eski bir gelenek olduğu biliniyor. Antik Yunan'da Olimpiyat Dağı'nın eteğinde her yerden insanların bir araya gelerek yarışma ve birincilik için değil oyunlar için toplanıp Olimpiyat Oyunları'na katıldıkları biliniyor. Bu dönemlerde Olimpiyat Oyunları'nda tüm düşmanlıklar ve savaşların geçici olarak askıya alındığı ve ateşkes yapıldığı bilgileri mevcut.



International Yoga Olympic Committe Presidenti Selva Arı, katılımların hala mümkün olduğunu belirterek, dünyanın tüm ülkelerinden herkesi sevgi, barış ve birlik için 1 Ağustos'ta gerçekleşecek olan 1. Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları'na davet etti. Tüm dünyadan katılmak isteyen herkesin kendisiyle iletişime geçebileceğini ve bu sürece ilişkin her türlü konuda tüm sporculara destek olacağını belirtti.



