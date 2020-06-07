İstanbul'daki piknik alanları, Belgrad Ormanı, Polonezköy, Çatalca, Sarıyer, Şile piknik

İstanbul çok kalabalık ve yoğuN bir şehir. Uzaktan baktığımızda sahil dışında piknik yapılabilecek bir yer yokmuş gibi. Ama çok güzel piknik alanları var. Yazın bu sıcak hafta sonları ve tatillerini piknik yaparak geçirmek istiyorsanız gelin bizim tavsiyelerimize bir göz gezdirin.İstanbul'da ip atlayıp kalori verebileceğiniz, yakar top oynayıp içinizdeki sadistliğin sınırlarını ölçebileceğiniz, evde yerken ağzınızı burnunuzu büktüğünüz ama açık havada yemekten zevk alacağınız, huzura erebileceğiniz piknik alanlarını derledik.İstanbul'da hafta sonunu aileniz ve sevdiklerinizle beraberle doğada geçirmek istiyorsanız pek çok seçeneğiniz var! İstanbul trafiğinden biraz olsun kaçmak ve doğa ile buluşmak isteyenler için işte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler:Avcı Koru Mesire YeriÜSKÜDAR - ŞİLE TEM OTOYOLU ÖMERLİ MEVKİİ 5. KM ŞİLE İSTANBUL---Anıt Çınarlar (Çatalca Subaşı Tabiat Anıtı)SUBAŞI ÇATALCA İSTANBUL---Aydos Mesire YeriYAKACIK YENİ MAH ÜST SOK NO:6 KARTAL İSTANBUL---Ayvat Bendi Mesire Yeri---Aziz Paşa Mesire YeriKEMERBURGAZ EYÜP İSTANBUL---Bahçeköy FidanlığıBAHÇEKÖY SARIYER İSTANBUL---Belgrad Ormanları - BentlerBAHÇEKÖY SARIYER İSTANBUL---Çatalca Mareşal Fevzi Çakmak Mesire YeriÇATALCA ÇATALCA İSTANBUL---Belgrad Ormanları - Neşet SuyuBAHÇEKÖY SARIYER İSTANBUL---Beykoz - Göknarlık (Tabiat Koruma Alanı)TOKATKÖY BEYKOZ İSTANBUL---Binbaşı Mesire YeriBELGRAD ORMANI, KEMERBURGAZ SARIYER İSTANBUL---Büyükada Mesire YeriBÜYÜKADA ADALAR İSTANBUL---Çilingoz Mesire YeriÇATALCA ÇATALCA İSTANBUL---Değirmenburnu Mesire YeriHEYBELİADA ADALAR İSTANBUL---Dilburnu Mesire YeriBÜYÜKADA ADALAR İSTANBUL---Elmasburnu Mesire YeriRİVA BEYKOZ İSTANBUL---Fatih Çeşmesi Mesire YeriKURUDERE MEVKİ BAHÇEKÖY ORMAN YOLU 3. KM. KEMERBURGAZ EYÜP İSTANBUL---Fatih Çocuk Ormanı Tabiat ParkıMASLAK ŞİŞLİ İSTANBUL---Gazi Mahallesi Mesire YeriALİBEYKÖY BARAJI EYÜP İSTANBUL---Göztepe Mesire YeriGÖZTEPE KADIKÖY İSTANBUL---Hacet Deresi Mesire YeriTUZLA TUZLA İSTANBUL---İmrahor Mesire YeriARNAVUTKÖY GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL---Kaymakdonduran Mesire YeriKAYMAKDOLDURAN DİNLENME TESİSLERİ BEYKOZ İSTANBUL---Kirazlıbent Mesire YeriBELGRAD ORMANLARI SARIYER İSTANBUL---Kurt Kemeri Mesire YeriKEMERBUGAZ SARIYER İSTANBUL---Marmaracık Mesire YeriRUMELİ KAVAGI SARIYER İSTANBUL---Mehmet Akif Ersoy Mesire YeriÇAYIRBAŞI CADDESİ İETT DURAGI KARŞISI SARIYER İSTANBUL---Mihrabad Mesire YeriKANLICA ÜSKÜDAR İSTANBUL---Polonezköy Tabiat ParkıPOLONEZKÖY BEYKOZ İSTANBUL---Türkmenbaşı Tabiat ParkıSARIYER SARIYER İSTANBUL---Göktürk FidanlığıGÖKTÜRK EYÜP İSTANBUL---Göktürk Göleti Mesire YeriGÖKTÜRK EYÜP İSTANBUL---İnceğiz Mesire YeriÇATALCA ÇATALCA İSTANBUL---Şamlar - Arnavutköy Mesire YeriARNAVUTKÖY GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL---Tayakadın Mesire YeriARNAVUTKÖY GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL---Taşdelen Mesire YeriÇEKMEKÖY ÇEKMEKÖY İSTANBUL