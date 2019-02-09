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İstanbul'da Trabzonspor'a çoşkulu karşılama

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Galatasaray maçı için İstanbul'a geldi

Kaynak: AA
İstanbul'da Trabzonspor'a çoşkulu karşılama
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09 Şubat 2019 16:53
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazar akşamı Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor, İstanbul'a geldi.

Bordo-mavili bir grup taraftar kafileyi Atatürk Havalimanı'nda meşale ve tezahüratlarla karşıladı.

Taraftarlar özellikle teknik direktör Ünal Karaman, takımın Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega, milli oyuncular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür lehine tezahüratta bulundu. Taraftarlar ayrıca bazı oyuncularla da fotoğraf çektirdi.

Yusuf Yazıcı taraftarların istediğini kırmayarak, takım otobüsünün kapısından "üçlü" diye tabir edilen tezahüratı yaptırdı.

Trabzonspor kafilesi, güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

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