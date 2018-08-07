İstanbul'da su kesintisi yaşanacak? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ'den açıklama

Konuya ilişkin geniş çaplı açıklama yapan İSKİ, su kesintisinin hangi ilçede ne kadar uygulanacağını açıkladı. Bu sabah su kesintisi başladı. Peki sular ne zaman gelecek? İşte tüm detaylar ve son gelişmelerle sizlerleyiz...."3. Havalimanı Çevre Yolu İnşaatı" sebebiyle; BEDAŞ tarafından enerji hatlarında deplase çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu çalışma nedeniyle, Terkos Terfi Merkezine enerji verilemeyeceğinden 7 Ağustos 2018 Salı günü 08.00 ile 20.00 saatleri arasında 12 saat süreyle; aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİKüçükçekmece'nin; Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Yarımburgaz ve Kanarya Mahalleleri. Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİBaşakşehir'in; İkitelli OSB, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp Mahalleleri. Başakşehir'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00ESENLER SU KESİNTİSİEsenler'in; Birlik, Fevzi Çakmak, Havaalanı, Tuna, Kazım Karabekir, Kemer, Menderes, Oruç Reis, Turgut Reis Mahalleleri. Esenler'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİBahçelievler İlçesi: Cumhuriyet, Çobançeşme, Fevzi Çakmak, Kocasinan Merkez, Haznedar, Siyavuşpaşa, Soğanlı Merkez, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri. Bahçelievler'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00GÜNGÖREN SU KESİNTİSİGüngören'in; Akıncılar, Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Sanayi ve Genç Osman Mahallelerinin bir kısmı. Güngören'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00BAĞCILAR SU KESİNTİSİBağcılar'ın; Bağlar, Demirkapı, Evren, Fatih, Göztepe, Güneşli, İstoç, Kirazlı, Mahmutbey, Yenimahalle, Yavuz Selim, Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Yarımburgaz, Kanarya, Fatih, Göztepe, 100. Yıl Mahallelerinin tamamı ile Yavuz Selim Mahallesinin bir kısmı. Bağcılar'da sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00BAKIRKÖY SU KESİNTİSİBakırköy'ün; Osmaniye ve Zuhuratbaba Mahalleleri. Bakırköy'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00ESENYURT SU KESİNTİSİEsenyurt'un, Merkez, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Esenkent, Sanayi, Talatpaşa ve Yenikent Mahalleleri. Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİBüyükçekmece'nin, Karaağaç Mahallesi. Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00AVCILAR SU KESİNTİSİAvcılar'ın; Cihangir ve Tahtakale Mahallelerinin tamamı ile Merkez Mahallesinin üst kotları. Avcılar'da sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİArnavutköy'ün; Hastane, Hadımköy, İslambey, Deliklikaya, Dursunköy, Ömerli, Yassıören ve Yeşilbayır Mahalleleri. Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00ÇATALCA SU KESİNTİSİÇatalca'nın, Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri. Çatalca'da sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00KAĞITHANE SU KESİNTİSİKağıthane'nn; Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, M.Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır, Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talat paşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan, Çeliktepe Mahalleleri. Kağıthane'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00BEYOĞLU SU KESİNTİSİBeyoğlu'nun; Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet, Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Çelebi, Keçeci Piri, Kocatepe,Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe, Şehit Muhtar, Hacı Hüsrev ve Kılıçali Paşa Mahalleleri. Beyoğlu'nda sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİEyüpsultan'ın; Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan, Mithat Paşa, Hasdal Askeri Kışlası, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Yeşilpınar Mahallelerinin tamamı ile Alibeyköy Merkez Üst kotları. Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00SULTANGAZİ SU KESİNTİSİSultangazi'nin; Cumhuriyet, 50. Yıl, Esentepe, Gazi, Sultan Çiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım Mahalleleri. Sultangazi'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİBayrampaşa'nın; Yıldırım, Kocatepe ve Cevatpaşa Mahalleleri. Bayrampaşa'da sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİGaziosmanpaşa'nın; Karayolları, Karadeniz ve Barbaros Hayrettin Paşa Mahalleleri. Gaziosmanpaşa'da sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00ŞİŞLİ SU KESİNTİSİŞişli'nin; 19 Mayıs, Hürriyet, Bozkurt, Kuştepe, Cumhuriyet, Mecidiyeköy, Duatepe, Merkez, Ergenekon, Meşrutiyet, Feriköy, İzzet Paşa, Fulya, İnönü, Gülbahar, Paşa, Halaskargazi ve Halide Edip Mahalleleri. Şişli'de sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİBeşiktaş'ın, Muradiye ve Vişnezade Mahalleleri. Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek: 7 Ağustos saat 20:00Su kesintisi gündelik hayatta işlerimizi aksatan büyük bir problem olduğunu ve işlerimizi aksatan bir problem olduğunu söylersek yalan söylemiş olmayız. Ve bu su kesintisi ve su arızaları hakkında 7 gün 24 saat ulaşabileceğimiz, su kesintileri hakkında bilgi alabileceğimiz ve tahmini kesinti süresini öğrenebileceğimiz, ayrıca abonelik işlemlerini gerçekleştirebileceğimiz bir numara mevcut. 185'i tuşlayarak bu hizmetlerin hepsini gerçekleştirebilirsiniz. Ve bölgenizde ki yaşanan su arızalarını, tesisat problemleri İski'ye bildirebilirsiniz ve profesyonel yardım alabilirsiniz. Ayrıca www.iski.gov.tr adresine girerek, hem online bir şekilde su faturanızı ödeyebilirsiniz hem de kesintiler hakkında daha detaylı bilgiler alabilirsiniz. Ayrıca yukarıda verdiğim site üzerinden ülkemizde şehir şehir su teknik kalite raporlarını görüntüleyebilirsiniz ve fazla gelen faturanız için dilekçe gönderip fatura itirazı yapabilirsiniz. İstanbul dışı aramalar için İski'ye 0212 185 00 00 numarasını tuşlayarak ulaşabilirsiniz!