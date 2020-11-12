İstanbul'da sigara yasağı nerelerde uygulanacak?

İçişleri Bakanlığı, tüm il valiliklerine "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi.İçişleri Bakanlığı, yarından itibaren tüm illerde vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokak, durak gibi alanlarda sigara içme yasağı getirileceğini bildirdi.Öte yandan valilerce salgının seyri takip edilerek, 65 yaş ve üzerindekilerin 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilecek.Alınan kararı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından da duyurdu. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;"Kıymetli İstanbullular, maskemizi çıkartarak kendimizi ve başkasını riske atmayalım. 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve Toplu taşıma duraklarında sigara içmek yasaklanmıştır. Maske, koronavirüs ile mücadelede hayati bir önem taşıyor!"