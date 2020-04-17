İstanbul'da meslek lisesinde üretilen uzaktan kontrollü solunum cihazı tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu İstanbul Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ambulans ve sahra hastaneleri için üretilen uzaktan kontrollü solunum cihazının tanıtımı yapıldı.Pandemi sürecinde mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçiren MEB, bu kapsamda temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maskeye, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimine geçti.İstanbul ve Hatay'da Ar-Ge çalışmaları sonucunda ilk solunum cihazı, Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde üretildi.Bu kapsamdaki çalışmaların bir diğer aşaması da İstanbul'da yürütülen çalışmalarla tamamlandı. İstanbul Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ar-Ge atölyesinde ikinci solunum cihazı üretildi.Lisede hastanelerde (serviste) ve ev ortamında kullanılmak üzere "Expirium Filtreli Otomatik Ambu Ventilatör" üretimi geliştirildi. Bu solunum cihazının ilave bir özelliği daha bulunuyor. Geliştirilen solunum cihazı, kontrolünün bir kontrol paneli ile uzaktan pc veya cep telefonu uygulamasıyla yapılabilmesi özelliği sayesinde ambulans ya da sahra hastanelerinde de kullanılabilecek.İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, okulun atölyesinde, solunum cihazının üretim sürecini anlattı.Solunum cihazının yaklaşık 20 günlük hummalı Ar-Ge çalışmasının sonucunda üretildiğini belirten Yazıcı, bu sonucun, mesleki eğitim alanındaki öğretmenlerin potansiyellerini ortaya koyan çok özgün bir çalışma olduğunu vurguladı."Ama 2023 vizyon belgemizde de açıklandıktan sonra mesleki eğitim farklı bir ivme kazandı. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızın bu vizyon doğrultusundaki çalışmaları meyvelerini vermeye başladı ve çok hızla verdi. Çünkü çok ciddi bir stratejik yönetim uygulanıyor. Bizzat Bakanımız Ziya Selçuk ve Bakan Yardımcımız Mahmut Özer liderliğinde ve beraberinde Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğümüz ve bunların izdüşümü olan illerdeki mesleki eğitimden sorumlu şubelerimizin eşgüdümlü çalışmalarıyla bu sonuçlar hızla alınmaya devam ediliyor."Türkiye'de pandemi sorununun hızla meslek okulları üzerinden üretim döngüsüne dönüştüğünü belirten Yazıcı, "Bu üretim döngüsü standart ürettiklerimizin dışında Ar-Ge çalışmalarıyla taçlandı. Bugün de işte bunlardan bir tanesiyle birlikteyiz." dedi."Bu çerçevede kontrolün kendi bünyesindeki bir panelle koordine edilebilmesi, hem pc hem telefondan desteklenebilmesi çok önemliydi, bu uzaktan kontrolü de sağladı. Aynı zamanda arkadaşlarım şu anda üzerinde çok yoğun olarak çalışmayı sürdürüyorlar. Çünkü mevcut olan bir temizleme filtresiyle kullanılan hastada kendi nefesini dışarıya verilmesinde bir süzgeç oluşturmak ve sağlıklı bir insanın nefesi gibi nefes verilmesine gayret ediliyor. Bu çalışma tabii çok yönlü devam edecek, arkadaşlarımız burada aynı zamanda bilimsel boyutlarıyla da gerekli olan süreçleri izleyecekler, bizler de hep birlikte destek olarak bir an önce bunun hastanelerimizde hastalarımız tarafından kullanılmasını sağlayacağız. Servislerde ve yine evlerde kullanılmak üzere üretilmiş olacak."Seri üretime geçiş için bilimsel çalışmaların çok yönlü iş birliği içerisinde devam ettiğini belirten Yazıcı, "Okulumuz İstanbul Sanayi Odasının desteklediği bir okul. Bu süreçte İstanbul Sanayi Odası gibi büyük bir kuruluşun da desteği var. Onlar da bu sürece hem gönüllerini koyuyorlar hem de çok yönlü katkı sağlıyorlar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bu çalışmanın bence bu desteklerle hep birlikte büyüyeceğini söyleyebiliriz." diye konuştu.