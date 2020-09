İstanbul'da mesai saatleri değişiyor! 4 farklı zaman dilimi...

Salgınla mücadele kapsamında toplu ulaşımdaki yoğunluğu azaltmak için İstanbul Valiliği harekete geçti. Valilik, kamu ve özel kurumları da kapsayan yeni mesai saati uygulaması hazırlığı yapıyor.



Özellikle sabah işe gidiş saati ve akşam iş çıkışı saatlerindeki insan yoğunluğunu azaltmak için valilik, mesai saatlerinin yeniden belirlenmesi ve çeşitli zaman dilimlerine bölünmesi için bir çalışma yürütüyor.



Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, sanayi, ticaret ve esnaf odalarıyla toplantılar yapıldı.



PİK SAATLERE DÜZENLEME



İstanbul Valiliği Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı olasi yeni düzenleme ile ilgili önerileri şöyle:



"Koronavirüs nedeniyle ayakta 1/3'e kadar yolcuya izin veriliyor. Bu da metrobüs için günde en fazla 600 bin yolcu demek. Zaten şu an 550 binde sayı.



Buna rağmen kalabalık pik saat dediğimiz zamanda oluşuyor. 550 bin yolcunun yüzde 10'u sabah işe gidişte (08.00-09.00), yüzde 10'u da eve dönüşte (17.00-18.00) araçlara biniyor.



TRAFİK ÜRETEN 10 İLÇE



İstanbulla fazla trafik üreten 10 ilçe var. Her yerde trafik oluşmuyor. Hiç değilse o 10 ilçedeki kamu ve özel sektör iş yerlerinin saatlerini ayarlasak o zirve saat baskısını kaldırırız.



Bugün aksi halde metrobüse bir sefer daha eklerseniz sistem çalışmaz. Takip aralığı iyice azalırsa kazalar olur. Bahsedilen yerlerde kademelendirme ile mesai saatlerini yaymak gerekiyor.



Bunların mesai saatlerini 1 saat ileri, 1 saat geriye alırsanız bu kez trafik sabah 08.00'de değil, 07.00'de oluşur.



Önemli yoğunluk oluşturan ilçelerde işyerlerini hesaplayarak kademelendirmeyi 4 saate yayıp yoğunluğu azaltmak. Valilik de bu koordinasyonu yapıyor.



YARI YARIYA DÜŞER



Kişisel önerim özellikle yolculuğun yoğun olduğu 20 ilçede mesai saatleri 4 gruba bölünse; (07.00-14.00), (08.00-15.00), (09.00-16.00), (10.00-17.00) bir saatlik süre de evden telafi edilse zirve saatlerde yapılan 50 bin kişilik yolculuklar 20 binin altına düşer.



Çok sayıda toplu ulaşım kullanan eleman çalıştıran tesisler 4 gruba böler ve mesai sürekliliği sağlanmış olur. Bu öneri ayrıntılı çalışmayı da yapmadan her işvereni kendi gruplandırmasıyla sonuca götürür."



ANKARA VALİLİĞİ KARAR ALMIŞTI



Ankara Valiliği, ''Koronavirüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi. Değişikliklerle Kontrollü Sosyal Hayat çerçevesinde yoğunluğun ve salgının bulaş hızının azaltılması hedeflendi. Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır.'' açıklamasında bulunmuştu.



Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirleri içeren 26 Ağustos tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara 'uzaktan çalışma', 'dönüşümlü çalışma' gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği esasının getirildiği hatırlatılmıştı.



Açıklamada, "Bu kapsamda Valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi. Değişiklikle kontrollü sosyal hayat çerçevesinde insan yoğunluğunun azaltılması ve böylece salgının bulaş hızının kontrol altına alınması hedeflendi.



Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır" denilmişti.