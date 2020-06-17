İstanbul'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını açıkladı. Hemen ardından Ankara ve Bursa'da da yasak açıklandı.

Haber; Sporx.com
İstanbul'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
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17 Haziran 2020 23:12
Haziran ayının ilk günlerinde başlayan normalleşme sürecinin ardından birçok şehirde önlemler hafifletilmişti ancak bazı tedbirler geri gelmeye başladı. Daha önce 45 ilde başlayan "maskesiz sokağa çıkma yasağı", İstanbul, Ankara ve Bursa'da da başladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açık alanlarda maske takma zorunluluğunun getirildiğini açıkladı.

MASKENİN MECBUR OLDUĞU ŞEHİRLER

Ankara, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis

MASKESİZ DIŞARI ÇIKMANIN CEZASI KAÇ PARA?

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.



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