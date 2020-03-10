'İstanbul'da maç sonrası soyunma odasında futbolcuların bıçaklandığı' iddiasına yalanlama

Büyükçekmece Kaymakamlığı, "İstanbul'da maç sonrasında soyunma odasında futbolcuların bıçaklandığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, 8 Mart'ta Tepecik Şenol Güneş Stadı'nda TFF 3. Lig 2. Grup'ta Büyükçekmece Tepecikspor- Payasspor futbol takımları arasında yapılan müsabaka bitiminde taraftarların sahaya inmesi üzerine yaşanan gerginliğin emniyet güçlerince kontrol altına alındığı belirtildi.
Müsabaka sonrası bileğinden yaralanan Payasspor futbolcusu A.T'nin Mimar Sinan Devlet Hastanesinde tedavisinin yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Alınan ifadesinde kapıyı kapatmak isterken camın kırılması sonucunda sol bileğinden ve dirseğinden yaralandığını beyan etmiştir. Söz konusu müsabaka sonrasında yaşananlara ilişkin tespit çalışmalarına ve soruşturmaya devam edilmektedir. Bazı basın yayın organlarında yer alan 'İstanbul'da maç sonrasında soyunma odasında futbolcuları bıçakladılar' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
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Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, 8 Mart'ta Tepecik Şenol Güneş Stadı'nda TFF 3. Lig 2. Grup'ta Büyükçekmece Tepecikspor- Payasspor futbol takımları arasında yapılan müsabaka bitiminde taraftarların sahaya inmesi üzerine yaşanan gerginliğin emniyet güçlerince kontrol altına alındığı belirtildi.
Müsabaka sonrası bileğinden yaralanan Payasspor futbolcusu A.T'nin Mimar Sinan Devlet Hastanesinde tedavisinin yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Alınan ifadesinde kapıyı kapatmak isterken camın kırılması sonucunda sol bileğinden ve dirseğinden yaralandığını beyan etmiştir. Söz konusu müsabaka sonrasında yaşananlara ilişkin tespit çalışmalarına ve soruşturmaya devam edilmektedir. Bazı basın yayın organlarında yer alan 'İstanbul'da maç sonrasında soyunma odasında futbolcuları bıçakladılar' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın