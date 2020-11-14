İstanbul'da İNANILMAZ sıralama turu!

Formula 1 Türkiye GP öncesi sıralama turları büyük heyecana sahne oldu.Kanadalı pilot Lance Stroll, pole pozisyonu elde etmeyi başardı ve kariyerinde bunu ilk kez elde etti.Max Verstappen, ikinci sırayı ve üçüncü sırayı ise yine Racing Point'ten Sergio Perez aldı.Şampiyonluk için piste çıkan Lewis Hamilton ise 6. sırada başlayacak.Q2, Q1'in aksine olaysız geçti. Tüm pilotlar sorunsuz bir şekilde turlarını attı.Red Bull araçları seans boyunca tüm diğer araçlardan daha hızlı çıktı. Ferrariler ve McLarenler bu turda elendi. Alfa Romeo ise bu sezon ilk defa iki araçla birliket Q3'e kalmayı başardı.Q2'de elenenler Lando Norris, Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Charles Leclerc ve Pierre Gasly oldu.Sıralama turlarında aşırı yağış nedeniyle kırmızı bayrak çıktı. Yağmurun kesilmesinden sonra seans tekrar devam edecek. Yağmur lastikleri olan 'wet' ve 'intermediate' kullanıldı. Intermediate kullanan pilotlar, fazlaca spin attı. Neredeyse her sektörde sarı bayrakların çıkmasının ardından Şampiyona Direktörü Michael Masi, 7 dakika kala seansı durdurdu. Sıralama turları 15.55'te yeniden başladı. Çakıl havuzuna giren Grosjean dışında 19 pilot 1'er tur daha attı ve süreler gelişti. Q1'de Magnussen, Kvyat, Russell, Grosjean ve Latifi elendi.