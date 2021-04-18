İstanbul'da iftara kaç saat kaldı? İstanbul iftar vakti



PEYGAMBERİMİZ ORUCUNU NASIL AÇARDI?



Selman İbni Amir radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu:

"Biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın; çünkü hurma bereketlidir. Eğer hurma bulamazsa orucunu su ile açsın; çünkü su temizdir." [Tirmizi, Zekat 26. Ayrıca bk. Ebu Davud, Savm 21; Nesai,

Zekat 82; İbni Mace, Sıyam 25]



Sahabeden Selman İbni Amir ed-Dabbi radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:



"Herhangi biriniz iftar etmek istediği zaman orucunu hurma ile açsın. Hurma bulamazsa, su ile iftar etsin. Su temizdir." [Ebu Davud, Savm 21; Tirmizi, Zekat 26, Savm 10. Ayrıca bk. İbni Mace, Sıyam 25.]



Enes radıyallahu anh dedi ki:



"Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından önce bir kaç taze hurma ile orucunu açardı. Taze hurma bulamazsa, kuru bir hurmacıkla iftar ederdi. Kuru hurma da bulamazsa, birkaç yudum su içerek iftar ederdi." [Ebu Davud, Savm 21; Tirmizi, Savm 10]



Selman İbni Amir radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu:"Biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın; çünkü hurma bereketlidir. Eğer hurma bulamazsa orucunu su ile açsın; çünkü su temizdir." [Tirmizi, Zekat 26. Ayrıca bk. Ebu Davud, Savm 21; Nesai,Zekat 82; İbni Mace, Sıyam 25]Sahabeden Selman İbni Amir ed-Dabbi radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Herhangi biriniz iftar etmek istediği zaman orucunu hurma ile açsın. Hurma bulamazsa, su ile iftar etsin. Su temizdir." [Ebu Davud, Savm 21; Tirmizi, Zekat 26, Savm 10. Ayrıca bk. İbni Mace, Sıyam 25.]Enes radıyallahu anh dedi ki:"Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından önce bir kaç taze hurma ile orucunu açardı. Taze hurma bulamazsa, kuru bir hurmacıkla iftar ederdi. Kuru hurma da bulamazsa, birkaç yudum su içerek iftar ederdi." [Ebu Davud, Savm 21; Tirmizi, Savm 10]

İstanbul iftar vakti, İstanbul akşam ezanı saati, İstanbul iftar ne zaman açılacak, İstanbul'da ezana kaç dakika kaldı şeklinde yapılan aramaların Google'daki hacmi gittikçe artmış durumda. İşte namaz vakitleri ile birlikte iftar ve sahur vakitlerini bulabileceğiniz uygulamaSahur sırasında ezanı duyduğumuz vakit su içebilir miyiz? Sorusu eminim birçok kişinin aklına takılan bir sorudur. Bu sorunun yanıtı birçok ilahiyat hocası ve din bilimciler veriyor. Bununla birlikte Diyanet İşleri Bakanlığının da yanıtı merak ediliyor.Normalde orucun başlama saati olan imsak vaktine kadar bir şeyler yiyip içilebilir. Fakat imsak vaktine girildiği anda yeme içme faslı kesilmelidir. Dolayısıyla imsak vaktinden önce su içiyorsanız bir sorun olmayacaktır. Eğer ki ezan okunduğu sıra imsak vakti ise su içmek orucu bozan bir unsur teşkil eder.Bu soru üzerine Nihat Hatipoğlu'nun cevabı şu şekilde olmuştur:"Ezan okunduktan sonra elinizde su varsa suyunuzu bitirin. Çünkü Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(Sav) zamanında saat yoktu. Ufka bakıp ona göre hareket ediyorlardı. Dolayısıyla birkaç dakikalık gecikme bir problem oluşturmaz.Bu konu üzerine Diyanet İşlerinin açıklaması daha farklıdır.Orucun başlama saati olan imsak vaktine kadar bir şeyler yiyip içilebilir. Fakat imsak vaktine girildiği anda yeme içme faslı kesilmelidir. Dolayısıyla imsak vaktinden önce su içiyorsanız bir sorun olmayacaktır. Eğer ki ezan okunduğu sıra imsak vakti ise su içmek orucu bozan bir unsur teşkil eder. Burada önemli olan imsak vakti, imsak vakti geçti ise su içmeniz orucunuzu bozacak bir unsur olacaktır. Bununla birlikte diyanet İşlerinin açıklaması aşağıdaki gibidir:Unutarak bir şey yer veya içersek;Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).