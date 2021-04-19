İSTANBUL İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2021 RESMİ FİTRE AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYIN

İstanbul'da iftara kaç saat kaldı? Ramazan ayının ilk günlerinde Türkiye sınırları içinde en çok aranan sorular arasında bu geldi. İstanbul'da iftara kalan süre ve akşam ezanı ile birlikte il il iftar ve imsak saatlerini rahatlıkla bulabileceğiniz uygulama burada...Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,c) Eşine,d) Zengine yani asli ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinani, el-Hidaye, II, 223-228).Şafiilere ve Ebu Yusuf'a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Maverdi, el-Havi, III, 387; X, 519; Merğinani, el-Hidaye, II, 223).Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekat, fitre ve fidye verilebilir (Zeylai, Tebyin, I, 301).Fitrenin esas amacı durumu olmayan ve fakir sayılan Müslümanların ihtiyaçlarını gidermektir. Böylece Ramazan Bayramı'nın mutluluğu tüm Müslümanlar arasında paylaşılmış olur. Zengin sayılabilecek kişilere ve gayrimüslimlere fitre verilmemektedir. İsteğe göre fitre sadece bir kişiye değil, durumu olmayan birçok yoksula verilebilmektedir. Ayrıca fitre verilirken kişi bulunduğu yerdeki yoksullara vermelidir, çünkü farklı bir yere gönderilmesi mekruh olmaktadır. Fitre verirken dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise verilen miktarın kişinin günlük gıda ihtiyacına yetiyor olmasıdır. Sadece gıda olarak değil para olarak da verilecekse bulunulan günün şartları da göz önüne alınmalıdır.Ramazan fidyesi zekat verilen kişilere verilebilir. Yani bireyin kendi torunu veya çocuğuna fidye vermesi mümkün değildir. Bunun yanında dedeye, anneye, babaya, büyük anneye, toruna, hanıma, evlada fitre verilmez. Eğer gelin, damat, kayınvalide, kayınpeder, üvey çocuk ve kayınbirader gibi kan bağı olmayan akrabalar fakir ise onlara verilebilir. Hala, dayı, amca, teyze gibi kan bağı olan akrabalara fitre vermek daha çok sevaptır.2011 yılında: 7.5 TL2012 yılında: 8,5 TL2013 yılında: 9.5 TL2014 yılında: 10 TL2015 yılında: 11.5 TL2016 yılında: 15 TL2017 yılında: 16 TL2018 yılında: 19 TL2019 yılında: 23 TL2020 yılında: 27 TLFitre ve zekatta nihai hedef, yoksulun sevindirilmesidir. Bu doğrudan olabileceği gibi, bir vasıtayla da olabilir. Fitre Ramazan ayı içinde verilmelidir. Herhangi bir sebeple bayrama kadar verilmemiş olan fitreler daha sonra da verilebilir. Zekat yıl boyunca verilebilir. Ramazan ayı içinde verilmesi adettendir.