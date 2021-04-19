İstanbul'da iftara kaç saat kaldı?

İstanbul iftar vakti, İstanbul akşam ezanı saati, İstanbul iftara kalan süre, İstanbul iftara kalan dakika, İstanbul'da ezan ne zaman okunacak sorularının hepsinin yanıtını bu içerikten bulabilirsiniz...

19 Nisan 2021 00:58
İstanbul'da iftara kaç saat kaldı?
İstanbul'da iftara kaç saat kaldı? Ramazan ayının ilk günlerinde Türkiye sınırları içinde en çok aranan sorular arasında bu geldi. İstanbul'da iftara kalan süre ve akşam ezanı ile birlikte il il iftar ve imsak saatlerini rahatlıkla bulabileceğiniz uygulama burada...



İSTANBUL İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

FİTRE KİMLERE VERİLMEZ DİYANET AÇIKLAMASI
Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,
c) Eşine,
d) Zengine yani asli ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinani, el-Hidaye, II, 223-228).
Şafiilere ve Ebu Yusuf'a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Maverdi, el-Havi, III, 387; X, 519; Merğinani, el-Hidaye, II, 223).
Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekat, fitre ve fidye verilebilir (Zeylai, Tebyin, I, 301).



DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2021 RESMİ FİTRE AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYIN

FİTRE KİMLERE VERİLMEZ? ORUÇ TUTMAYANA FİTRE

Fitrenin esas amacı durumu olmayan ve fakir sayılan Müslümanların ihtiyaçlarını gidermektir. Böylece Ramazan Bayramı'nın mutluluğu tüm Müslümanlar arasında paylaşılmış olur. Zengin sayılabilecek kişilere ve gayrimüslimlere fitre verilmemektedir. İsteğe göre fitre sadece bir kişiye değil, durumu olmayan birçok yoksula verilebilmektedir. Ayrıca fitre verilirken kişi bulunduğu yerdeki yoksullara vermelidir, çünkü farklı bir yere gönderilmesi mekruh olmaktadır. Fitre verirken dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise verilen miktarın kişinin günlük gıda ihtiyacına yetiyor olmasıdır. Sadece gıda olarak değil para olarak da verilecekse bulunulan günün şartları da göz önüne alınmalıdır.

ORUÇ TUTAMAYANLAR İÇİN FİDYE FİTRE


Ramazan fidyesi zekat verilen kişilere verilebilir. Yani bireyin kendi torunu veya çocuğuna fidye vermesi mümkün değildir. Bunun yanında dedeye, anneye, babaya, büyük anneye, toruna, hanıma, evlada fitre verilmez. Eğer gelin, damat, kayınvalide, kayınpeder, üvey çocuk ve kayınbirader gibi kan bağı olmayan akrabalar fakir ise onlara verilebilir. Hala, dayı, amca, teyze gibi kan bağı olan akrabalara fitre vermek daha çok sevaptır.

SON 10 YILIN FİTRE BEDELLERİ

2011 yılında: 7.5 TL
2012 yılında: 8,5 TL
2013 yılında: 9.5 TL
2014 yılında: 10 TL
2015 yılında: 11.5 TL
2016 yılında: 15 TL
2017 yılında: 16 TL
2018 yılında: 19 TL
2019 yılında: 23 TL
2020 yılında: 27 TL

FİTRE NEDİR? NE ZAMAN FİTRE VERİLİR?

Fitre ve zekatta nihai hedef, yoksulun sevindirilmesidir. Bu doğrudan olabileceği gibi, bir vasıtayla da olabilir. Fitre Ramazan ayı içinde verilmelidir. Herhangi bir sebeple bayrama kadar verilmemiş olan fitreler daha sonra da verilebilir. Zekat yıl boyunca verilebilir. Ramazan ayı içinde verilmesi adettendir.



Diğer Haberler

İftardan sonra ateş basması nedir? Ateş basması neden olur? (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftardan sonra ateş basması nedir? Ateş basması neden olur? (20 Nisan Salı)
İftardan sonra şişkinlik, ne iyi gelir? (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftardan sonra şişkinlik, ne iyi gelir? (20 Nisan Salı)
İftardan sonra kalp çarpıntısı neden olur? (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftardan sonra kalp çarpıntısı neden olur? (20 Nisan Salı)
İftardan sonra tansiyon yükselmesi! İftardan sonra tansiyon düşmesi (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftardan sonra tansiyon yükselmesi! İftardan sonra tansiyon düşmesi (20 Nisan Salı)
İftarda ezan okunurken su içilir mi? Oruç nasıl açılır? (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftarda ezan okunurken su içilir mi? Oruç nasıl açılır? (20 Nisan Salı)
İftarda oruç açarken ne denir? Oruç açma duası (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftarda oruç açarken ne denir? Oruç açma duası (20 Nisan Salı)
İftarda ezan okunurken oruç açılır mı? Ezanın bitmesini beklemek gerekir mi? (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftarda ezan okunurken oruç açılır mı? Ezanın bitmesini beklemek gerekir mi? (20 Nisan Salı)
Sahura kalkamayan biri oruç tutabilir mi? Sahuru kaçırınca oruca niyet edilir mi? (20 Nisan Salı) Genel Haber

Sahura kalkamayan biri oruç tutabilir mi? Sahuru kaçırınca oruca niyet edilir mi? (20 Nisan Salı)
Sahuru kaçırınca oruç tutulur mu? Oruca nasıl niyet edilir? (20 Nisan Salı) Genel Haber

Sahuru kaçırınca oruç tutulur mu? Oruca nasıl niyet edilir? (20 Nisan Salı)
Daha fazla göster

İFTAR SAATLERİ

saat İstanbulsaat Ankarasaat İzmirsaat Bursasaat Trabzonsaat Konyasaat Kayserisaat Samsunsaat Giresunsaat Adanasaat Diyarbakır Tüm şehirler için tıklayın ileri

NAMAZ VAKİTLERİ

saat İstanbulsaat Ankarasaat İzmirsaat Bursasaat Trabzonsaat Konyasaat Kayserisaat Samsunsaat Giresunsaat Adanasaat Diyarbakır Tüm şehirler için tıklayın ileri
yukarı ok