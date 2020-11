İstanbul'da hangi yollar kapalı? İstanbul'da kapalı olan yollar, neden yollar kapalı?

42. İstanbul Maratonu nedeniyle etkinliğin gerçekleşeceği bölgedeki bazı yolların trafiğe kapatılıyor. Başta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olmak üzere İstanbul'da bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Sabaha karşı başlatılan yolların kapanma süreci öğleden sonraya kadar devam edecek. Hangi 8 Kasım 2020 hangi yollar kapatılacak? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapalı? detayları için haberimizi okuyabilirsiniz.İstanbulluların sıklıkla kullandığı 1. köprü yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 8 Kasım 2020 Pazar günü öğleden sonraya kadar kapalı kalacak. Bunun nedeni ise 42. İstanbul Maratonu'nun olması. Maratonda koşacak atletlerin trafikten bağımsız şekilde koşabilmeleri için her yıl olduğu gibi bu yıl da birkaç saatliğine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı kalacak.Parkur üzeri ve parkura çıkan tüm yollar çift yönlü, Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran sahil istikameti, Çatladıkapı sahil istikameti, Kumkapı sahil istikameti, Namık Kemal Caddesi ile sahil Kennedy Caddesi bağlantısı, Galata Köprüsü, Karaköy Fındıklı Beşiktaş sahil yolu, Barbaros Bulvarı E-5 sapağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Altunizade Köprüsü, Altunizade Köprüsü üzerinden yapılan 'U' dönüşü neticesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı, sahil güzergahı Beşiktaş-Dolmabahçe-Fındıklı-Karaköy-Galata Köprüsü, Eminönü-Eyüp istikametinde Unkapanı-Fener-Balat, 'U' dönüşüyle Balat-Fener-Unkapanı-Sirkeci-Çatladıkapı, Yenikapı.Pazar günü programına göre çalışacak metrobüs hattında, Zincirlikuyu ile Beylikdüzü arasındaki seferler normal bir şekilde yapılacak. 08.30-15.00 arasında ise hattın Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme arasındaki seferleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapatılması nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yapılacak.Metrobüs araçları Zincirlikuyu'da hattan çıkarak FSM'ye yönelecek. Bu hat üzerinde Kavacık'ta yolcu iniş binişleri yapılabilecek. Hattın devamında Yenisahra, Göztepe Köprüsü ve Uzunçayır duraklarında da yolcu iniş binişi yapılabilecek. Araçlar Uzunçayır'dan sonra Söğütlüçeşme İstasyonu'na girecek. Aksi istikametteyse sadece Kavacık'ta yolcu iniş ve binişleri gerçekleştirilecek.Maraton nedeniyle Avrupa Yakası'nda 87, Anadolu Yakası'nda ise 37 İETT hattının güzergahı değiştirildi.Ayrıca, maratona katılacak sporcular ve görevliler katılım belgelerini gösterip İETT araçlarına ücretsiz binebilecek.Maraton nedeniyle Avrupa Yakası'nda 87, Anadolu Yakası'nda ise 37 İETT hattının güzergahı değiştirildi.Maratona katılacak sporcular ve görevliler katılım belgelerini gösterip İETT araçlarına ücretsiz binebilecek.Maratonun startı, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında kademeli olarak gerçekleştirilecek.Temizlik ve hijyene dikkat edilecek start sırasında sporcuların en az 1,5 metrelik sosyal mesafeye uyması sağlanacak. Isınma, hazırlık ve parkura giriş aşamaları da dahil olmak üzere sporculardan yarış start alana kadar maskelerini takmaya devam etmesi istenecek.Göğüs numaralarındaki renklere göre gruplara ayrılacak sporcular, start alanında her sıra 4 kişiden oluşacak şekilde 125 sıra oluşturacak. Her 5 saniyede bir 4 koşucudan oluşan sıraya start verilecek. Böylece alanda, start anında ve parkurda yığılmaların önüne geçilecek.Oluşturulan çıkış gruplarından kırmızı saat 09.00, siyah saat 09.10, sarı saat 09.20, lacivert saat 09.30, yeşil saat 09.40, eflatun ise saat 09.50'de yarışa başlayacak.Start verildikten sonra maske çıkartma alanları ve maske çöp kutuları parkurun 50. metresinde ve 200. metresinden itibaren 5'er metre aralıklarla sağda ve solda 5'er adet olacak şekilde konumlandırılacak.42. İstanbul Maratonu'nda koronavirüs önlemleri kapsamında parkur değişikliğine gidilirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü organizasyon tarihinde ilk kez 2 kere geçilecek.Koronavirüs salgını nedeniyle sporcuların sosyal mesafeyi koruyabilmesi ve aralıklarla start alanına alınabilmesi için ihtiyaç duyulan alanı sağladığı için start bu yıl Yenikapı'dan verilecek. Sporcular, maratonun tarihinde ilk kez Avrupa'dan Asya'ya koşacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Altunizade'den dönecek atletler, ikinci kez köprüyü geride bırakarak yarışı Yenikapı'da tamamlayacak.N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nda, sanal koşu heyecanı yaşanacak.Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kontenjan sınırlaması bulunan etkinlikte sanal koşu uygulaması da olacak. Sanal koşu, 7-8 Kasım tarihlerinde "Tek başına bizimle koş!" sloganıyla 5, 10 ve 15 kilometre kategorilerinde gerçekleşecek.İstanbul Maratonu'nda birinci olan sporcular Türkiye şampiyonu sayılacak.Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, bu yılki yarışın aynı zamanda Türk sporcular için maratonda Türkiye şampiyonluğu anlamına geldiği bildirildi.N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nda bu yıl 3'ü Türk, 10'u yabancı olmak üzere 13 erkek, 2'si Türk 9'u yabancı olmak üzere 11 kadın elit atlet koşacak.İstanbul Maratonu'nda mücadele edecek elit atletler şöyle:Erkekler: Yavuz Ağralı, Üzeyir Söylemez, Halil Yaşin (Türkiye), Felix Kimutai, Cosmas Birech, Jairus Kipchoge Birech, Edwin Cheruiyot Soi, Benard Cheruiyot Sang (Kenya), Zewudu Hailu Bekele, Abdisa Teshome Duber, Getaye Fisseha Gelaw, Tsegaye Getachew, Fetene Alemu Regasa (Etiyopya)Kadınlar: Tubay Erdal, Meryem Kılınç Gündoğdu (Türkiye), Vivian Kiplagat, Angela Tanui, Diana Chemtai Kipyogei (Kenya), Tigist Memuye, Hiwot Gebrekidan, Ftaw Zeray Bezabh, Meseret Gezahegn Merine, Yeshi Kalayu Chekole (Etiyopya), Nazret Weldu (Eritre).Erkeklerde Zewudu, kadınlarda Chemtai öne çıkıyorMaratonda elit atletler içinde erkeklerde Etiyopyalı Zewudu Hailu Bekele, kadınlarda ise Kenyalı Diana Chemtai, performanslarıyla dikkati çekiyor.Elit atletler arasında erkeklerde kariyer derecesi en iyi olan isim, bu yıl Dubai Maratonu'nda 2.06.31 koşan Etiyopyalı Bekele. İstanbul Maratonu'nda 2018 yılında parkur rekorunu 2.10'un altına indiren Kenyalı Felix Kimutai, bir kez daha yarışta mücadele edecek. İki yıl önceki birinciliğinin yanı sıra, geçen yıl da ikinci olan Kimutai, yine birinciliğin güçlü adayları arasında bulunuyor.Geçen yıl Valencia Maratonu'nda 2.06.50 koşan Etiyopyalı Tsegaye Getachew, geçen yılın İstanbul dördüncüsü ve 2018 Roma Maratonu şampiyonu Cosmas Birech de iddialı isimler arasında. İstanbul'da ilk kez maraton koşacak olan 2008 Pekin Olimpiyatları 5000 metre bronz madalya sahibi Kenyalı Edwin Cheruiyot Soi ile 3000 metre su engellide eski dünya dördüncüsü Jairus Birech'in performansları da merakla bekleniyor.Kadınlar yarışında elit gruptaki atletler içinde 2.22.07'lik kariyer derecesine sahip Diana Chemtai ile 2.23.50 ile en iyi derecesini yaparak 2019 Guangzhou Maratonu şampiyonu Hiwot Gebrekidan öne çıkıyor.Türk atletler arasında elit grupta Yavuz Ağralı, Üzeyir Söylemez ve ilk kez maraton branşına çıkan Halil Yaşin koşacak. Yavuz Ağralı, bu yıl Sevilla'da 2.10.41 koşarak olimpiyat vizesi alırken, Balkan ikincisi maratoncu Üzeyir Söylemez 2.14.58'lik en iyi derecesini İstanbul'da yaptı.Türk kadınlarda ise Tubay Erdal geçen yıl 2.40.04'lük derecesiyle Türkiye ikincisi olurken, en iyi derecesine 2018'de 2.39.45 ile imza attı. Meryem Kılınç Gündoğdu ise geçen yıl Münster Maratonu'ndan 2.44.00 koştu.İstanbul Maratonu'nda erkekler ve kadınlar kategorilerinde ilk 5'e giren sporculara ödül dağıtılacak.Birincilerin 50'şer bin lira para alacağı maratonda ikincilere 35'er bin, üçüncülere 20'şer bin, dördüncülere 15'er bin, beşincilere ise 12'şer bin lira para ödülü verilecek.Tekerlekli sandalye yarışında dereceye giren erkek ve kadın sporcularda ise birinciler 15'er bin, ikinciler 10'ar bin üçücüler ise 7 bin 500'er lira alacak.Türkler master atletler tasnifinde ise 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-65 yaş kategorilerinde para ödülü verilecek. Yaş kategorilerinde erkekler ve kadınlarda birinciler bin 300'er, ikinciler biner ve üçüncüler ise 650'şer lira ödülle buluşacak.Türk sporculara N Kolay'dan özel ödülOrganizasyonun sponsoru N Kolay da Türk sporculara özel ödül verecek.Maraton Türk tasnifinde ilk 3 kadın ve ilk 3 erkek sporcuya derecesine göre 30'ar bin, 15'er bin ve 5'er bin lira para dağıtılacak.Yenikapı'da başlayacak yarış, Kumkapı, Çatladıkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü, Karaköy, Salı Pazarı, Dolmabahçe ve Beşiktaş'a kadar düz ve denize sıfır noktasına yakın seyredecek.Barbaros Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşarak Asya'ya geçecek atletler, köprüyü geçer geçmez Altunizade kavşağına ilerleyecek.Altunizade köprüsünden "U dönüşü" yaptıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ikinci kez geçecek atletler, Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı Beşiktaş İskelesi'ne kadar gelen parkuru Dolmabahçe, Fındıklı, Salı Pazarı, Karaköy, Galata Köprüsü güzergahını Unkapanı istikametine dönüş, Cibali, Fener, Balat'a kadar takip edecek ve buradan dönecek. Parkurun Altunizade'den sonraki ikinci uç noktası olan Balat'tan ters istikamette koşulacak yarış, sahil yolunu takip ederek Fener, Unkapanı, Sirkeci, Kumkapı'yı geçerek başladığı yer olan Yenikapı'da son bulacak.