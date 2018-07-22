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İstanbul'da görüşme! Eriksson ve Irak...

Tecrübeli teknik adam Sven-Göran Eriksson, Irak Milli Takımı'nın başına geçmek için İstanbul'da yetkililerle bir görüşme yapacak.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
İstanbul'da görüşme! Eriksson ve Irak...
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22 Temmuz 2018 15:23
Irak Futbol Federasyonu, milli takımın başına tecrübeli isim Sven-Göran Eriksson'u getirmek istiyor.

70 yaşındaki İsveçli Sven-Göran Eriksson, önümüzdeki günlerde Iraklı yetkililerle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirecek. İsveç basınına da yansıyan haberde tarafların anlaşmaya çok yaın olduğu ve İstanbul'da resmi sözleşmenin imzalanacağı belirtildi.

Son olarak Çin temsilcisi Shenzhen'i çalıştıran Sven-Göran Eriksson, daha önce Fildişi Sahili, Meksika, ve İngiltere Milli Takımı'nda da görev yapmıştı.

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