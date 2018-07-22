İstanbul'da görüşme! Eriksson ve Irak...

, milli takımın başına tecrübeli isim'u getirmek istiyor.70 yaşındaki İsveçli Sven-Göran Eriksson, önümüzdeki günlerde Iraklı yetkililerle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirecek. İsveç basınına da yansıyan haberde tarafların anlaşmaya çok yaın olduğu ve İstanbul'da resmi sözleşmenin imzalanacağı belirtildi.Son olarak Çin temsilcisi Shenzhen'i çalıştıran Sven-Göran Eriksson, daha önce Fildişi Sahili, Meksika, ve İngiltere Milli Takımı'nda da görev yapmıştı.