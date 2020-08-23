İstanbul'da, gelecek yaz Final 8 olabilir!

UEFA Başkanı Ceferin, bu sezon koronavirüs nedeniyle "Final 8" formatıyla çeyrek finalden itibaren tek maç üzerinden eleme usulü olarak oynanan Şampiyonlar Ligi'nin, gelecek yıllarda da aynı şekilde devam edebileceğini söyledi.



Yeni formatın daha eğlenceli olduğunu belirten Ceferin, "Şampiyonlar Ligi'ni Final 8 sistemi ile yapmak zorunda kaldık ve yeni bir şey keşfetmiş olduk. Bunu gelecekte kesinlikle düşüneceğiz. 2. maçın olmaması takımları daha ciddi olmaya, gol atmaya ve daha az taktiksel düşünceye itiyor. Bir takım gol attığında, diğerinin de aynı maçta atması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



"YAYINCILAR İLE KONUŞULMALI"



Bu formata yayıncılar tarafından da onay verilmesi gerektiğini de kaydeden UEFA Başkanı, "Maçlar daha heyecanlı oluyor ancak kesinlikle yayıncıları ve etkilenecek diğer paydaşları da düşünmeliyiz. Maç sayısının düşmesi nedeniyle bunları konuşulmalı. İlginç bir format ama kesinlikle öncekinden daha eğlenceli." diye konuştu.



İstanbul'da olacak Şampiyonlar Ligi finali, seyircili olması için yapılan görüşmeler nedeniyle 1 yıl ertelendi ve Final 8 turnuvası seyircisiz olarak Lizbon'da gerçekleştirildi. Ceferin'in açıklamaları ışığında, önümüzdeki sezon İstanbul'da Final 8 sistemi ile bir turnuva görebiliriz.



