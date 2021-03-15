İstanbul'da boks şenliği başlıyor

Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası, 16 Mart Salı günü İstanbul'da başlayacak.



Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, WOW Otel'de gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Olimpik Boks Milli Takımı'nın Paris'teki Avrupa ve dünya elemeleri öncesinde bir turnuva düzenliyoruz. 30 ülkenin katılımını bekliyoruz. Bu turnuvada yaklaşık 250 sporcu yer alacak. Bir diğer amacımız da pandemide kaybettiğimiz boks antrenörlerimiz Erdinç Güleren, Zafer Kaya ve uluslararası hakem Abdülaziz Kılıç bu turnuvayla anmak." diye konuştu.



Gözgeç, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, "Olimpiyatlara yapılacakmış gibi hazırlık yapıyoruz. Başkanlığım döneminde eksik olan tek madalya olimpiyat madalyası. Tokyo'da bu şanssızlığı kırmak istiyoruz. Bizim mutlaka madalya almamız lazım." ifadelerini kullandı.



Turnuvanın 20 Mart'ta final müsabakalarıyla sona ereceğini aktaran Gözgeç, "Takımımız yurt dışında turnuvalara gidiyor. Elemeler öncesinde kendi ülkemizde de bir turnuva yapmayı düşündük." şeklinde konuştu.



Şu ana kadar Tokyo Olimpiyatları için 1 kota aldıklarını ifade eden Gözgeç, şunları kaydetti:



"2 Nisan'da Londra'da, haziran ayında Paris'te dünya elemeleri vardı, ikisi de iptal oldu. Yeni bir yer belirlemek için favori Türkiye'ydi. Fransa hükümeti sağlık, vize, güvenlik, konaklama gibi konularda garanti vermiş. Dolayısıyla Paris'i tercih ettiler. Paris'te pandemi ile ilgili bir sıkıntı olursa turnuva Türkiye'de olacak. Dünya ve Avrupa'yı birleştirdikten sonra elemelerin kotası 53 oldu. İki kızımız liste başı. Onlar kotayı garantiliyor. Bir sporcumuz da üçüncü sırada. Onun da garanti gibi. 4 kotayı garantilemiş oluyoruz. Biz 2012 Londra ve 2016 Rio'ya 6'şar sporcu ile gittik. Tokyo'ya da 6 sporcu ile gitmek istiyoruz."







