İstanbul'da berber ve kuaförler gece 02.30'a kadar mesai yaptı

PERŞEMBE 02:30, CUMA 23:00





Bayram öncesi yığılmanın önüne geçmek için İstanbul'da alınan karar sonrası 02.30'a kadar berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışmalar devam etti.İstanbul'da 15 yıldır berberlik yapan Kadir Özdemir, "Kapanış saatlerinin 02.30'a alınması hem bizim için, hem de müşterilerimiz için çok güzel oldu. En azından yoğunluğu geniş saatlere yaymış olduk ve müşterilerimiz de daha rahat bir şekilde tıraş oldular." dedi.Müşterisi Taylan Mercan da uygulamanın çok güzel olduğunu belirterek, "İşten geldim, dinlendim, yemeğimi yedim ve arkadaşımı arayıp randevumu aldım. Benim için de çok uygun bir saat oldu. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.Karar sonrası berberlerde yoğunluk olmadığını anlatan Mercan, "Bayram öncesi bu uygulama çok güzel olmuş bence. Hem yoğunluğu da kesmiş." ifadesini kullandı.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabındanbildirmişti.