istanbula yakın tatil yerleri? Tatilde nereye gidilir?

İstanbul'a yakın tatil yerleri son dönemde daha fazla tercih ediliyor. Kısa süreli tatillerde şehirden uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği İstanbul'a yakın tatil yerleri, her türlü beklentiyi karşılıyor. Şehirden uzaklaşmanızı da sağlayan bu yerlere gittiğinizde iş hayatının yoğunluğunu unutacaksınız...Ailece yapılan tatillerin tadı bir başka güzeldir. Hep birlikte paylaşılan eğlenceli anlarla dolu bir tatilde, büyükler kadar çocuklar da güzel anılar biriktirmektedir. İster uzun tatiller olsun ister hafta sonu tatilleri olsun çocuklarınızla birlikte İstanbul'a yakın gidebileceğiniz harika yerleri ve bölgede tercih edebileceğiniz tesisleri bu yazımızda sizler için listeledik. Çocuklarınızla birlikte ailece keyifli ve eğlenceli zamanlar paylaşabileceğiniz bölgelerdeki bu tesislerin zaman zaman çocuklu ve bebekli ailelere özel tatil fırsatları sunduğunu da hemen hatırlatalım.ağvaŞehrin arka bahçesi olan Ağva, temiz havası ve rahat ulaşımı ile hem İstanbul'a yakın hem de İstanbul'un kalabalığından ve hengamesinden çok uzakta. Ağva'da minik konuklarla ailelerin rahat bir konaklama yapabilecekleri birçok küçük otel de hizmet vermektedir. Bu oteller arasında aile odası, çocuklar için aktivitelerin ve çocuk havuzu gibi imkanların bulunduğu Club Grand Becassier ve Ağva Asmalı Garden Butik Otel'i tercih edebilirsiniz.Bolu otelleriYemyeşil doğası ve tertemiz havasıyla Bolu İstanbul'a sadece 250 km. uzaklıkta yer almaktadır. Gezilecek yerleri ve tarihi dokusuyla Bolu tatilinizde hem yeni yerler keşfedebilir hem de ruhunuzun ve bedeninizin dinlendiğini hissedersiniz. Çocuklu aileler için de oldukça ideal bir destinasyon olan Bolu'da Gazelle Resort & Spa ve Bolu Termal Otel minik konukların çok seveceği ebeveynlerin de çok rahat edebileceği, içinde aile odası da bulunan bu iki tesis arasından seçim yapabileceğiniz gibi bölgede hizmet veren diğer tesisleri de inceleyebilirsiniz.Abant otelleriAbant, yılın dört mevsimi çekici, yılın her mevsimi bir başka güzel yerlerden biri. Masmavi gölüyle ve yemyeşil ormanlarıyla öne çıkan Abant, kış mevsiminde bembeyaz karlar altında güzel olduğu kadar sonbaharda sararan yaprakların renkleriyle adeta görsel bir şölen sunmaktadır ziyaretçilerine. Aden Boutique Hotel & Spa, Vonresort Abant, Büyük Abant Oteli ve Abant Köşk Oteli ailelerin rahat bir şekilde konaklama yapabileceği tesisler olmasının yanında çocuklar için de birçok aktiviteye sahip olan tesislerdir.Yalova otelleriİstanbul'un yanı başındaki gizli cennet. Gerek doğası gerekse de şifalı termal sularıyla öne çıkan Yalova'da yaz tatili kadar kış tatili de yapmanızı sağlayacak birçok alternatif var. Bu alternatifler arasında Özellikle çocuklu ailelerin hem dinlenebileceği hem sıcak sularında şifalanabileceği hem de çocukların hiç sıkılmadan tatilinize eşlik edeceği bir tesis önermek istiyoruz. Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Gökçedere mevkisinde misafirlerini kusursuz bir hizmet ayrıcalığıyla ağırlayan Limak Termal Butik Hotel. İstanbul'dan sadece 1,5 saatlik araç yolculuğuyla ulaşabileceğiniz bu tesis yemyeşil bir doğanın kucağında sizi ve ailenizi bekliyor.İstanbul'a Yakın Çocukla Gidilecek Tatil Yerleriİstanbul'a sadece 120 km mesafede yer alan Maşukiye Kocaeli'nin doğayla iç içe bulunan yerlerinden sadece biridir. Adım attığınız andan itibaren huzuru iliklerinize kadar hissedeceğiniz bir yer olan Maşukiye'de çocuklarınızla tadına doyulmaz bir tatil için tercihinizi Cevizdibi Hotel'den yana kullanabilirsiniz. Keyif dolu alanları, modern dekorasyonu ve doğanın kucağındaki konumuyla gönlünüzce dinlenebilir isterseniz de sadece 9 km. uzaklıktaki Sapanca Gölü'nü keşfetmeye gidebilirsiniz.NarköyOrganik tarım çiftliği ve bu çiftlikte yetiştirilen ürünlerle hazırlanan enfes lezzetlerle dolu sofraların, yemyeşil bir doğanın etrafı sardığı restoranda servis edildiğini hayal edin. Hayal ettiği tüm bu şeylerin sadece hayalinizde kalmasını istemiyorsanız adresiniz Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kıncıllı'da sizi bekleyen; Narköy. Atölyelerin, aktivitelerin, bol dinlencenin ve bol huzurun yanında miniklerin etrafta öğreneceği birçok şeye sahip bir yer burası.UludağKış sezonunun nabzını tutan Uludağ sadece yetişkinlerin değil sportmen çocukların da en sevdiği tatil yerlerinden biri. Özellikle kayak sporuna merak salan minikler Uludağ'daki hemen hemen her pistte, ayaklarında kayaklarıyla karşımıza çıkıyor. Uludağ'daki birçok otel çocuk dostu, ancak bizim bu konuda en çok tavsiye ettiğimiz tesis Bof Hotels Uludağ Ski Convention Resort olmaktadır.Ng sapancaDoğasıyla ve tertemiz havasıyla insanı kendine çeken Sapanca, sadece hafta sonları bile dinlenmek ve ailece keyifli vakit geçirmek için ideal destinasyonlardan biri. Ebeveynlerin huzurla dinlenebileceği, çocukların gönüllerince eğlenebileceği bir tesis olan NG SapancaEdirneİstanbul'dan sadece 210 kilometrelik bir mesafede konumlanan Edirne, bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'na başkentli yapmış kadim şehirlerimizden biri. Tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Edirne'de, ailece konaklama yapabileceğiniz pek çok alternatif bulunmaktadır. Bu alternatifler arasında listelenen otellerden her biri Hotel Şimşek'dir.İstanbul'a Yakın Çocukla Gidilecek Tatil Yerleriİstanbul'a yaklaşık 60 km. mesafede yer alan Silivri'de harika bir tesis var. Bu tesis özellikle aileler için harika bir alternatif. Hem şehre yakın mesafede hem de şehirden uzakta. Burası büyük bir çiftlik. İçerisinde kapalı yüzme havuzu, organik tarım yapılabilen bir arazi ve çocukların çok seveceği içinde atların da olduğu bir çiftlik. Sadece hafta sonları bile gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz Erkanlı Tatil Köyü, yılın dört mevsimi aileleri ve diğer misafirlerini ağırlamaktadır.