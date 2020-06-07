İstanbul'a yakın piknik alanları, İstanbul'da piknik nerede yapılır?

İstanbul çok kalabalık ve yoğuN bir şehir. Uzaktan baktığımızda sahil dışında piknik yapılabilecek bir yer yokmuş gibi. Ama çok güzel piknik alanları var. Yazın bu sıcak hafta sonları ve tatillerini piknik yaparak geçirmek istiyorsanız gelin bizim tavsiyelerimize bir göz gezdirin.
İstanbul'da ip atlayıp kalori verebileceğiniz, yakar top oynayıp içinizdeki sadistliğin sınırlarını ölçebileceğiniz, evde yerken ağzınızı burnunuzu büktüğünüz ama açık havada yemekten zevk alacağınız, huzura erebileceğiniz piknik alanlarını derledik. İSTANBUL'A YAKIN PİKNİK ALANLARI
İstanbul'da hafta sonunu aileniz ve sevdiklerinizle beraberle doğada geçirmek istiyorsanız pek çok seçeneğiniz var! İstanbul trafiğinden biraz olsun kaçmak ve doğa ile buluşmak isteyenler için işte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler:
Avcı Koru Mesire Yeri
ÜSKÜDAR - ŞİLE TEM OTOYOLU ÖMERLİ MEVKİİ 5. KM ŞİLE İSTANBUL
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Anıt Çınarlar (Çatalca Subaşı Tabiat Anıtı)
SUBAŞI ÇATALCA İSTANBUL
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Aydos Mesire Yeri
YAKACIK YENİ MAH ÜST SOK NO:6 KARTAL İSTANBUL
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Ayvat Bendi Mesire Yeri
BELGRAD ORMANLARI KEMERBURGAZ EYÜP İSTANBUL
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Aziz Paşa Mesire Yeri
KEMERBURGAZ EYÜP İSTANBUL
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Bahçeköy Fidanlığı
BAHÇEKÖY SARIYER İSTANBUL
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Belgrad Ormanları - Bentler
BAHÇEKÖY SARIYER İSTANBUL
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Çatalca Mareşal Fevzi Çakmak Mesire Yeri
ÇATALCA ÇATALCA İSTANBUL
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Belgrad Ormanları - Neşet Suyu
BAHÇEKÖY SARIYER İSTANBUL
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Beykoz - Göknarlık (Tabiat Koruma Alanı)
TOKATKÖY BEYKOZ İSTANBUL
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Binbaşı Mesire Yeri
BELGRAD ORMANI, KEMERBURGAZ SARIYER İSTANBUL
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Büyükada Mesire Yeri
BÜYÜKADA ADALAR İSTANBUL
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Çilingoz Mesire Yeri
ÇATALCA ÇATALCA İSTANBUL
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Değirmenburnu Mesire Yeri
HEYBELİADA ADALAR İSTANBUL
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Dilburnu Mesire Yeri
BÜYÜKADA ADALAR İSTANBUL
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Elmasburnu Mesire Yeri
RİVA BEYKOZ İSTANBUL
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Fatih Çeşmesi Mesire Yeri
KURUDERE MEVKİ BAHÇEKÖY ORMAN YOLU 3. KM. KEMERBURGAZ EYÜP İSTANBUL
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Fatih Çocuk Ormanı Tabiat Parkı
MASLAK ŞİŞLİ İSTANBUL
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Gazi Mahallesi Mesire Yeri
ALİBEYKÖY BARAJI EYÜP İSTANBUL
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Göztepe Mesire Yeri
GÖZTEPE KADIKÖY İSTANBUL
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Hacet Deresi Mesire Yeri
TUZLA TUZLA İSTANBUL
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İmrahor Mesire Yeri
ARNAVUTKÖY GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL
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Kaymakdonduran Mesire Yeri
KAYMAKDOLDURAN DİNLENME TESİSLERİ BEYKOZ İSTANBUL
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Kirazlıbent Mesire Yeri
BELGRAD ORMANLARI SARIYER İSTANBUL
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Kurt Kemeri Mesire Yeri
KEMERBUGAZ SARIYER İSTANBUL
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Marmaracık Mesire Yeri
RUMELİ KAVAGI SARIYER İSTANBUL
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Mehmet Akif Ersoy Mesire Yeri
ÇAYIRBAŞI CADDESİ İETT DURAGI KARŞISI SARIYER İSTANBUL
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Mihrabad Mesire Yeri
KANLICA ÜSKÜDAR İSTANBUL
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Polonezköy Tabiat Parkı
POLONEZKÖY BEYKOZ İSTANBUL
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Türkmenbaşı Tabiat Parkı
SARIYER SARIYER İSTANBUL
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Göktürk Fidanlığı
GÖKTÜRK EYÜP İSTANBUL
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Göktürk Göleti Mesire Yeri
GÖKTÜRK EYÜP İSTANBUL
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İnceğiz Mesire Yeri
ÇATALCA ÇATALCA İSTANBUL
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Şamlar - Arnavutköy Mesire Yeri
ARNAVUTKÖY GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL
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Tayakadın Mesire Yeri
ARNAVUTKÖY GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL
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Taşdelen Mesire Yeri
ÇEKMEKÖY ÇEKMEKÖY İSTANBUL