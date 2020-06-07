İstanbul'a yakın piknik alanları, İstanbul'da piknik nerede yapılır?

İstanbul'a yakın piknik alanları araması yoğun şekilde yapılıyor çünkü havalar ısındı ve herkes piknik yapmak istiyor. Bunun sebebi ise koronavirüs yasaklarından sonra normale dönüş başladığından dolayı İstanbul'a yakın piknik yerleri merak ediliyor. İstanbul'da hafta sonunu aileniz ve sevdiklerinizle beraberle doğada geçirmek istiyorsanız pek çok seçeneğiniz var! İstanbul trafiğinden biraz olsun kaçmak ve doğa ile buluşmak isteyenler için işte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler

07 Haziran 2020 05:10
İstanbul'a yakın piknik alanları, İstanbul'da piknik nerede yapılır?
İstanbul çok kalabalık ve yoğuN bir şehir. Uzaktan baktığımızda sahil dışında piknik yapılabilecek bir yer yokmuş gibi. Ama çok güzel piknik alanları var. Yazın bu sıcak hafta sonları ve tatillerini piknik yaparak geçirmek istiyorsanız gelin bizim tavsiyelerimize bir göz gezdirin.
İstanbul'da ip atlayıp kalori verebileceğiniz, yakar top oynayıp içinizdeki sadistliğin sınırlarını ölçebileceğiniz, evde yerken ağzınızı burnunuzu büktüğünüz ama açık havada yemekten zevk alacağınız, huzura erebileceğiniz piknik alanlarını derledik.

İSTANBUL'A YAKIN PİKNİK ALANLARI

İstanbul'da hafta sonunu aileniz ve sevdiklerinizle beraberle doğada geçirmek istiyorsanız pek çok seçeneğiniz var! İstanbul trafiğinden biraz olsun kaçmak ve doğa ile buluşmak isteyenler için işte İstanbul'da piknik yapılabilecek yerler:

Avcı Koru Mesire Yeri

ÜSKÜDAR - ŞİLE TEM OTOYOLU ÖMERLİ MEVKİİ 5. KM ŞİLE İSTANBUL

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Anıt Çınarlar (Çatalca Subaşı Tabiat Anıtı)

SUBAŞI ÇATALCA İSTANBUL



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Aydos Mesire Yeri

YAKACIK YENİ MAH ÜST SOK NO:6 KARTAL İSTANBUL

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Ayvat Bendi Mesire Yeri

BELGRAD ORMANLARI KEMERBURGAZ EYÜP İSTANBUL

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Aziz Paşa Mesire Yeri

KEMERBURGAZ EYÜP İSTANBUL

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Bahçeköy Fidanlığı

BAHÇEKÖY SARIYER İSTANBUL

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Belgrad Ormanları - Bentler

BAHÇEKÖY SARIYER İSTANBUL

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Çatalca Mareşal Fevzi Çakmak Mesire Yeri

ÇATALCA ÇATALCA İSTANBUL



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Belgrad Ormanları - Neşet Suyu

BAHÇEKÖY SARIYER İSTANBUL

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Beykoz - Göknarlık (Tabiat Koruma Alanı)

TOKATKÖY BEYKOZ İSTANBUL

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Binbaşı Mesire Yeri

BELGRAD ORMANI, KEMERBURGAZ SARIYER İSTANBUL

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Büyükada Mesire Yeri

BÜYÜKADA ADALAR İSTANBUL

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Çilingoz Mesire Yeri

ÇATALCA ÇATALCA İSTANBUL

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Değirmenburnu Mesire Yeri

HEYBELİADA ADALAR İSTANBUL

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Dilburnu Mesire Yeri

BÜYÜKADA ADALAR İSTANBUL



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Elmasburnu Mesire Yeri

RİVA BEYKOZ İSTANBUL

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Fatih Çeşmesi Mesire Yeri

KURUDERE MEVKİ BAHÇEKÖY ORMAN YOLU 3. KM. KEMERBURGAZ EYÜP İSTANBUL

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Fatih Çocuk Ormanı Tabiat Parkı

MASLAK ŞİŞLİ İSTANBUL

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Gazi Mahallesi Mesire Yeri

ALİBEYKÖY BARAJI EYÜP İSTANBUL

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Göztepe Mesire Yeri

GÖZTEPE KADIKÖY İSTANBUL

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Hacet Deresi Mesire Yeri

TUZLA TUZLA İSTANBUL

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İmrahor Mesire Yeri

ARNAVUTKÖY GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL

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Kaymakdonduran Mesire Yeri

KAYMAKDOLDURAN DİNLENME TESİSLERİ BEYKOZ İSTANBUL

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Kirazlıbent Mesire Yeri

BELGRAD ORMANLARI SARIYER İSTANBUL

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Kurt Kemeri Mesire Yeri

KEMERBUGAZ SARIYER İSTANBUL



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Marmaracık Mesire Yeri

RUMELİ KAVAGI SARIYER İSTANBUL

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Mehmet Akif Ersoy Mesire Yeri

ÇAYIRBAŞI CADDESİ İETT DURAGI KARŞISI SARIYER İSTANBUL

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Mihrabad Mesire Yeri

KANLICA ÜSKÜDAR İSTANBUL

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Polonezköy Tabiat Parkı

POLONEZKÖY BEYKOZ İSTANBUL

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Türkmenbaşı Tabiat Parkı

SARIYER SARIYER İSTANBUL

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Göktürk Fidanlığı

GÖKTÜRK EYÜP İSTANBUL

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Göktürk Göleti Mesire Yeri

GÖKTÜRK EYÜP İSTANBUL

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İnceğiz Mesire Yeri

ÇATALCA ÇATALCA İSTANBUL

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Şamlar - Arnavutköy Mesire Yeri

ARNAVUTKÖY GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL

---

Tayakadın Mesire Yeri

ARNAVUTKÖY GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL

---

Taşdelen Mesire Yeri

ÇEKMEKÖY ÇEKMEKÖY İSTANBUL

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