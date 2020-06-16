İstanbul'a giriş çıkışlar kapatıldı mı? Seyahat yasağı var mı

İstanbul giriş çıkışlar kapatıldı mı merak ediliyor ve giriş çıkışı kapatılan 9 il bulunuyor. Bu iller arasında İstanbul, Ankara veya İzmir gibi iller bulunmuyor. Bazı illere giriş çıkışlar yasaklandı. Valilikler tarafından yapılan son dakika giriş çıkış kapatılan iller açıklamasının ardından vatandaşlar, İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı mı? sorusuna yanıt aramaya başladılar. İstanbul'a giriş çıkış yasağı ile ilgili herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Öte yandan İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri açısından alınan yeni kararları açıkladı.

16 Haziran 2020 05:51
İstanbul'a giriş çıkışlar kapatıldı mı? Seyahat yasağı var mı
İstanbul giriş çıkışları kapatıldı mı şeklinde merak edilen konunun cevabı kapatılmadı olacak. Çünkü resmi açıklamada giriş çıkışı kapatılan iller arasında İstanbul bulunmuyor. Seyahat yasağı uygulaması normalleşme sürecinden sonra gerçekleşti. Bunun sebebi Koronavirüs salgını nedeniyle virüsün yayılma ihtimalinin de olduğunu belirten Adana Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ valilikleri toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını, bu amaçlarla şehirlere girişlerin de engelleneceğini açıkladı.
İstanbul giriş çıkışın yasaklandığı şehir sayısı şu an için 9 olarak belirlendi. Henüz İstanbul, Ankara ve İzmir için yasak kararı verilmedi.

Seyahat yasağı bazı illere yazaklandı. Seyahat yasağı getirilen iller arasında Adana, Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van, Tekirdağ b bulunuyor.

GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAĞI OLAN İLLER

Corona virüs salgını nedeniyle virüsün yayılma ihtimalinin de olduğunu belirten Adana Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ valilikleri toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını, bu amaçlarla şehirlere girişlerin de engelleneceğini açıkladı. Valiliklerden yapılan açıklamalarda, İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il genelinde yapılması planlanan eylem ve etkinliklerin yasaklanması kararı alındığı belirtildi.

KOCAELİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eylem ve etkinliğe katılım amacıyla araç ve kişilerin Kocaeli'ye giriş çıkışları 15 gün süreyle yasaklandı.

EDİRNE

Edirne'de koronavirüsle mücadeleyi zaafiyete uğratabilecek şekilde kişilerin temasının artması ihtimaline karşı toplantı, gösteri yürüyüşleri ve il dışından girişler 3 gün süreyle yasaklandı.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ Valiliği, HDP'nin bazı illerde toplanma çağrıları üzerine, bu durumun yeni tip koronavirüsle mücadelede (Kovid-19) zafiyet oluşturabileceği gerekçesiyle il geneline girişlerin 14-17 Haziran'da sınırlandırıldığını bildirdi.



SAKARYA

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, eylem ve etkinliklerle bunlara katılım amacıyla araç ve kişilerin kente giriş çıkışları 5 gün süreyle yasaklandı.

BİTLİS

Bitlis Valiliği, huzur ortamı, kamu düzeni ile kamu güvenliğinin sağlanması ve artan vakaların önlenmesi amacıyla il sınırları içinde toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

VAN

Van Valiliği, kentte her türlü toplu faaliyet, hareket, gösteri ve organizasyon gibi etkinliklerin kısıtlandığını duyurdu.Açıklamada, "Her türlü açık alanlarda yapılması planlanan eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla il sınırlarımıza gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırları içerisine girişleri ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem/etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları yasaklanmıştır." denildi.

HAKKARİ

Hakkari Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında ilde yapılacak olan etkinlerin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları gereğince iki günlük kısıtlama getirildiğini açıkladı.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 14-20 Haziran'da yasaklandı.



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