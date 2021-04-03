İstanbul Yarı Maratonu, yıldızlar geçidine sahne olacak

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, erkeklerde dünya yarı maraton rekortmeni Kenyalı Kibiwott Kandie ile rekoru elinden aldığı vatandaşı Geoffrey Kamworor, İstanbul Yarı Maratonu rekorunu elinde bulunduran Etiyopyalı Amdework Walelegn, kadınlarda maraton dünya rekortmeni Kenyalı Brigid Kosgei, yarı maraton dünya rekortmeni Kenyalı Peres Jepchirchir, İstanbul Yarı Maratonu ve İstanbul Maratonu rekorlarının sahibi Kenyalı Ruth Chepngetich gibi elit atletlerin yer alacağı yarınki organizasyonun büyük çekişmeye sahne olacağını dile getirdi.



İstanbul Yarı Maratonu'nun yıl içinde yaptıkları en önemli faaliyetlerden biri olduğunu aktaran Onur, şunları kaydetti:



"Farklı branşlarda yıl içinde yaptığımız 50 etkinlik arasında ilk sırayı İstanbul Maratonu, ikinci sırayı da İstanbul Yarı Maratonu alıyor. Avrupa'da bahar döneminde yapılan ilk yarı maraton. Bu, işin bizi heyecanlandıran tarafları. Hem bir yıllık uğraşın sonucu hem de başka yarı maraton olmaması sebebiyle tam bir yıldızlar geçidi olacak. Şu anda tarihin en hızlı 10 kadınının 6'sı, Almanya'nın en iyi erkek ve kadın koşucuları, Romanya'nın en iyi erkek yarı maraton koşucusu, son iki dünya rekorunun sahibi olan iki erkek sporcu... Bunların hepsi aynı parkurda olacak. Ayrıca Türkiye rekortmeni Yasemin Can, olimpiyat kotası almaya çalışan Büşra Nur Koku da yarışıyor olacak. Bunların hepsi bize bu sporcuların en iyi derecelerini yapabileceklerini ve muhtemelen ülkelerinin rekorlarını kırabilecekleri bir yarış olacağını gösteriyor. Türkiye atletizm tarihinde bu kadar yıldız atletin koştuğu ilk yol koşusu olacak. Bu da maratonun ve İstanbul'un dünyada daha fazla konuşulacağı anlamına geldiği için mutluyuz."



- "Etkinlik alanımız ve parkurumuz İstanbul'un en güvenli yeri olacak"



Renay Onur, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ciddi önlemler aldıklarını vurgulayarak, "Katılımı pandemi sebebiyle sınırladık. Güvenli alan oluşturabilmemiz için 21 ve 10 kilometre parkurlarında en fazla 3 bin kişiyi göreceğiz. Kayıt aşamasından start alanına kadar 3 kere HES kontrolünün yapıldığı, maskenin sürekli şart olduğu ve kişilerin 6 metrekare alan içinde durabilecekleri bir bölge ve parkurdan bahsediyoruz. Çok hazırlandık, yarın etkinlik alanımız ve parkurumuz İstanbul'un en güvenli yeri olacaktır. Parkur da aynı yerde başlayıp, aynı yerde bitiyor. Kontrollü bir alan oluşturabilmek için bu çok önemli. Yenikapı'dan başlayan parkurda Galata Köprüsü ve Balat geçildikten sonra Eyüp'e varılmadan dönüş yapılacak ve yarış yine Yenikapı'da sona erecek. Muhteşem bir yarımada turu. İnşallah keyifli bir koşu olacak." diye konuştu.



Salgının yarı maratonun gelişimini kötü etkilediğini aktaran Onur, "2019 yılında rekor kırmıştık. Geçen yıl düşüş yaşandı. Ancak yine de koşu, dünya ve Türkiye'de pandemi döneminde sınıf atlayan branşlar arasına girdi. Açık havada yapılıyor ve temaslı bir spor değil. Önümüzdeki yıllarda daha hızlı büyüdüğünü göreceğiz. İnşallah daha fazla insanın koştuğu bir hale getiriyor olacağız." ifadelerini kullandı.



- "Bu dönem insanlara ve kurumlara esnek olmayı öğretiyor"



Renay Onur, Spor İstanbul olarak salgın döneminde de hizmetlerini en iyi şekilde sürdürmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Çok zarar gören, durdurduğumuz alanlarımız oldu ama güçlendiğimiz alanlarımız da oldu. Bu dönem insanlara ve kurumlara esnek olmayı öğretiyor. Pandemi nedeniyle kapanmanın olduğu anda itibaren çevrim içi egzersizlere başladık. Türkiye'de buna başlayan ilk kurumuz. Hala devam ediyoruz. Orası bizim için bir tesis haline geldi. Farklı yaş grubundaki vatandaşlarımız için eğitimlerimiz devam ediyor. Açık hava egzersizlerinde 70 noktaya kadar çıktık. Yaz sonunda 190 noktaya kadar çıkmış olacağız. Şu anda 70 farklı noktada Spor İstanbul eğitmenleriyle İstanbullulara spor yaptırıyoruz. Buna şehir hatları vapuru ve siteler de dahil. Diğeri de koşu yarışlarında kullanmaya başladığımız sanal koşular." değerlendirmesinde bulundu.



Bünyelerindeki tüm tesisleri sporcuların hizmetine açtıklarını anlatan Onur, "Ağustostan bu yana tesislerimizi tamamen sporculara açtık. 15 Aralık'tan beri lisansı olan her sporcunun istediği şekilde kullanabileceği bir hale getirdik. Bu da bizim İstanbul'daki 3 bin spor kulübüyle daha yakın ilişkiler kurmamızı sağladı." şeklinde görüş belirtti.



