İstanbul Yarı Maratonu, rekor katılımla koşulacak

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nun rekor katılımla gerçekleştirileceğini söyledi.



Renay Onur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maraton için hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "Bizim için yılın ilk etkinliği gibi. O yüzden biraz heyecanlıyız. Türkiye'de özellikle spor anlamında uzun dönemli etkinlik sayısı az. İstanbul Yarı Maratonu, bunlardan biri. 18'incisini yapıyoruz. Bu sene de bol bol rekorlarla başlayacak." dedi.



Hem yabancı hem de Türk atletlerin maratona yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Onur, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yabancı katılımında rekor kırdık. Geçen senenin yüzde 20 üzerindeyiz. Türk sporcu katılımında yine geçen senenin yüzde 20-25 üzerindeyiz. Bu sene kadın katılımcı sayısında yüzde 35 oranını yakaladık. Bu, önemli bir gelişme. Yüzde 10'lar civarındaydı. Yurt dışında bu oran yüzde 40 civarında. Elit atlet katılımı oldukça iyi. Bildiğiniz gibi üç yıl önce yaptığımız değişikliklerle parkuru rekor kırılabilir hale getirmiştik. Bu da katılımı arttırıyor. İki sene önce Türkiye topraklarında kırılmış ilk dünya atletizm rekorunu Kenyalı Ruth Chepngetich kırmıştı. Ruth Chepngetich bu sene de rekor kırmaya geliyor."



Renay Onur, maratonun güzel bir havada gerçekleştirileceğini dile getirerek, "Rüzgar da çok sert olmazsa parkurda bir rekor izleyebiliriz. Erkeklerde de bence çekişme olacak. Bu sene bir de milli atlet Yayla Kılıç Gönen'i konuşacağız. İlk defa Sevilla'da bu sene maraton koştu. Hem de deprem sırasında bölgede antrenman yapıyordu. Depremden sonra gidip ilk defa koştuğu maratonda Türkiye'nin en iyi maraton derecesini elde etti. Katılımcı atlet sayısında rekora koştuğumuz, muhtemelen gelen atletlerin de rekorlar kıracağı bir pazar gününe hazırız. İstanbullulara çağrım olacak. Hava güzel olacak, parkur çok güzel. Tarihi yarımada çok güzel. Bence pazar günü maratonun keyfini çıkartalım." diye konuştu.



Organizasyona toplamda 12 bin 60 kişinin katılacağını vurgulayan Onur, "Yarı maratonda 34 erkek ve 22 kadın elit atlet yarışacak. Yarı maratonun yanı sıra 10 kilometre ve paten koşularımız var. Pateni de 4 yıldır yapıyoruz. Hem yabancı katılımını arttırıyor hem de parkura biraz renk katıyor." ifadelerini kullandı.



- "Dünyada gittikçe konuşulan bir yarı maraton olduğunu göreceğiz"



Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, İstanbul Yarı Maratonu'nun Avrupa'da altın kategoride koşulan 3, dünyada da 9 yarı maratondan biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Bu, önemli ve takip edilen bir maraton olduğunu gösteriyor. Bunu elimizden tutmak için gerekeni yapacağız. Burada önemli olan hem yerli hem de yabancı katılımının artması. Sürekli bu sayıyı yukarı taşıyoruz. Maratonun düz bir parkuru var. Elit atletler en iyi derecelerini yapmak, milli takıma girebilmek ve puan alabilmek için düz parkurda koşmak istiyorlar. İstanbul Yarı Maratonu'nun dünyada gittikçe konuşulan bir yarı maraton olduğunu göreceğiz."





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