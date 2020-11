İstanbul ve Ankara'da koronavirüs kısıtlamaları!

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilere 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

ANKARA'DA DA KISITLAMA!



Ankara Valiliği, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin saat 16.00'dan sonra sokağa çıkmalarının kısıtlandığını açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun bugün Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplandığı bildirildi.



Koronavirüs salgınındaki artışlara bağlı olarak birçok Avrupa ülkesinde tedbir kararları alındığı belirtilen açıklamada, Türkiye'de de kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği kaydedildi.



Buna göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10 Haziran 2020 tarihli ve 46 no'lu kararının 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00- 20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine dair karar tekrar değerlendirildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00- 16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkmalarına, bu saatler dışında sokağa çıkmasının kısıtlanmasına oy birliği ile karar verildi.



Açıklamada, kısıtlama hükmünden muaf tutulacak 65 yaş ve üzeri kişiler, şu şekilde belirtildi:



"10.00- 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan; kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ve benzeri olmak üzere kamu görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, Vergi Kaydı, Şirket Yetki Belgesi, Oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının, muaf tutulmasına karar verildi."



Açıklamada ayrıca, "Kaymakamlarımız ve ilgili Kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi" denildi.



ESKİŞEHİR



Eskişehir'de artan koronavirüs vakalarının ardından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, park, bahçe ve rekreasyon alanlarında piknik yapmayı kısıtlarken, belirlenen açık alan, meydan, bulvar, cadde ve sokaklar ile park, bahçe gibi ortak kullanım alanlarında sigara kullanımını yasakladı. Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Erol Ayyıldız başkanlığında toplanarak artan koronavirüs vakalarının ardından yeni tedbir kararları aldı. Kurul, piknik yapmayı ve belirlenen alanlarda sigara kullanımı yasaklanırken, açık alanlarda denetimlerin artırılması kararlaştırdı.



Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire yerleri piknik faaliyetlerinin geçici olarak kısıtlanmasına, ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenen/belirlenecek açık alan, meydan, bulvar, cadde ve sokaklar ile park ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarında sigara kullanımının yasaklanmasına ilişkin kararların alınmasına, yasaklamalarla ilgili olarak park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire yerleri ile açık alanlar, meydan, bulvar, cadde ve sokakların denetlenmesine oy birliği ile karar verildi denildi.



Kurul önceki günde 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkışına kısıtlama getirmişti.



SAKARYA



Sakarya Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararla kentteki pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karara göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğunun sigara kullanma amacıyla ihlal edilmesi nedeniyle pazar yerlerinde sigara kullanımı yasaklandı. Karar, 12 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlanacak. Karara uymayanlara idari para cezası kesilecek.



Vali Kaldırım, alınan kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Kaldırım, açıklamasında, "İl Hıfzıssıhha Kurulunda aldığımız karar gereğince tüm pazar yerlerinde girişlerin denetimli yapılmasına, giriş ve çıkışların ayrı tutulmasına, maske takmayanların alınmamasına, vatandaşların sigara, tütün ve tütün mamullerini tüketmesinin yasaklanmasına, karar verilmiştir" dedi.



ISPARTA



Isparta'da yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı cadde ve sokaklarda sigara içmenin yasaklandığı bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, temizlik, maske, mesafe konusuna dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Kentin giriş çıkışlarında tüm araçlarda izolasyon kuralının ihlal edilip edilmediğinin kontrol edileceği vurgulanan açıklamada, kent merkezindeki Kaymakkapı Meydanı, Hükümet, Çayboyu, 6 Mart Atatürk, Cumhuriyet ve Mimar Sinan caddelerinde; kafeler bölgesi, pazar yerleri, açık ve kapalı otobüs duraklarında bekleme ya da hareket halinde sigara içilmesinin yasaklandığı kaydedildi.