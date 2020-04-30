İstanbul Valiliği'nden yağmur uyarısı; 'Mayısın ilk haftası yağışlı'

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul ve çevre illerde Mayıs ayının ilk haftasının bol yağışlı geçeceği açıklandı. Açıklamada etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara rağmen hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı ve bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada İstanbul ve çevre illerde Mayıs ayının ilk haftasında gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği açıklandı. Açıklamada, "" denildi.Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği belirtilen açıklamanın devamında," ifadeleri yer aldı.Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmediği kaydedilirken, İstanbul'da bir haftalık süreçte beklenilen hava durumları ise şöyle;