İstanbul Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında "İstanbul'un 39 ilçesindeki lokanta, kafe kıraathane gibi işletmelerin 'yeni normalin' kurallarına uyup uymadıkları denetlenecek" ifadeleri kullandı.



HAZİRAN SONUNA KADAR YASAK



Öte yandan İstanbul Valiliği'nin aldığı kararlara göre; İstanbul'da yapılması planlanan yürüyüşlere, açık hava toplantılarına, toplu karşılama ve uğurlama eylem ve etkinliklere Haziran sonuna kadar izin verilmeyecek. STK, siyasi parti ve sendikalara yapılması muhtemel ziyaretlerde sosyal mesafeye uygun hareket edilmesi sağlanacak.



39 İLÇEDE DENETLENECEK



İstanbul Valiliği'ne, 00.00'da kapanması gereken lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin bazılarının kapanış saatine uyulmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı yönündeki ihbarlar üzerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul genelinde 'Yeni normal denetimi" talimatı verdi.



İstanbul'da 'Yeni Normal'e uygun olarak faaliyetlerini yürütmesi gereken işletmelerle ilgili zaman zaman istenmeyen görüntülerin oluşmasını engellemek ve bu tür olumsuzlukların yerine, kurallara riayetin genel anlayış olması için hafta boyunca İstanbul'un 39 ilçesinde her gün eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirilecek.



ŞİKAYETLER ARTTI



İstanbul Valiliğine, 00.00'da kapanması gereken lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin bazılarının kapanış saatine uymadığı ve sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği yönündeki şikâyetler nedeni ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatı ile İstanbul genelinde "sosyal mesafeye uyum, maske kullanımı, hijyen ve kapanış saatleri uyum" konuları denetlenecek.



CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK



Ayrıca, açık olmaması gereken işletmelerin faaliyet gösterip göstermediği de kontrol edilecek. Kurallara riayet etmeyenler hakkında cezai işlem uygulanacak.



